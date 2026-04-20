Amazon inverteix 5.000 milions d'euros a Catalunya des del 2016

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)
Amazon ha invertit a Catalunya més de 5.000 milions d'euros des del 2016, després de l'obertura del seu primer centre logístic a Castellbisbal (Barcelona) fa deu anys, i dona feina de manera directa a més de 8.000 persones actualment.
Ho ha dit la directora general d'Amazon a Espanya i Portugal, Ruth Díaz, en la trobada 'Amazon i Catalunya: innovació, talent i futur compartit' aquest dilluns a Barcelona, i que ha comptat amb la participació del president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.
Díaz també ha xifrat l'impacte de la companyia en l'economia catalana en l'última dècada, amb una contribució de més de 4.000 milions d'euros al producte interior brut (PIB) català des de l'obertura del primer magatzem a Espanya.
"Des d'aleshores Catalunya ha esdevingut un eix central d'Amazon", ha explicat la directora general, una presència que s'articula a través de 10 centres logístics al territori, el nombre més elevat a tot el país, i d'oficines a Barcelona, on es dissenyen tecnologies que s'exporten al negoci d'Amazon a nivell global.
IMPACTE DE LES PIMES
Durant la jornada, Díaz ha subratllat el pes de les petites i mitjanes empreses en la companyia, amb un total de 3.700 pimes catalanes presents en la plataforma, un 21% del total estatal, amb exportacions de 340 milions d'euros anuals i un impacte de 550 milions d'euros al PIB de Catalunya.
"Les necessitats de les empreses, petites, grans i mitjanes, són realment les mateixes. Necessiten tecnologia, infraestructura, finançament i talent. L'única diferència és l'escala. I nosaltres a Amazon el que treballem de manera contínua és en que l'escala no sigui mai una barrera", ha defensat Díaz.
INNOVACIÓ I TEIXIT EMPRESARIAL
Durant la jornada, Sánchez Llibre s'ha referit a la importància que la innovació d'Amazon es traslladi al teixit empresarial real, especialment al gran ecosistema de pimes de Catalunya.
"Amazon no només és una companyia tecnològica global, també és un soci clau per a transformació digital per a milers i milers de companyies, catalanes, espanyoles i europees", ha defensat.
Pel que fa als reptes, el president de la patronal ha valorat la importància d'impulsar una intel·ligència artificial que impulsi la competitivitat, "però que també respecti els valors i generi impacte positiu en la societat".
REGULACIÓ I HARMONITZACIÓ
D'altra banda, Díaz ha assenyalat la importància de comptar amb un sistema regulatori estable, eficient i simplificat que impulsi la inversió i la innovació: "És fonamental perquè així ho està fent la resta del món, i necessitem que Catalunya i Espanya ho facin també".
També ha demanat una harmonització de les regulacions nacionals en el marc europeu perquè "es converteixi realment en un mercat únic", i un entorn competitiu equitatiu en el qual totes les empreses competeixin amb les mateixes regles de joc.
SOSTENIBILITAT
De cara al futur, Díaz ha assenyalat que Amazon es troba a Catalunya "a llarg termini" i que per això ha de formar part de les comunitats on és present amb un compromís amb la sostenibilitat dels negocis i mediambiental.
La companyia s'ha marcat l'objectiu d'assolir les zero emissions per al 2040 i és el comprador més important d'energia renovable a Espanya, ha assenyalat Díaz, mentre que també ha destacat el programa 'Enlaira't', juntament amb Foment, per impulsar la digitalització de les pimes catalanes, i que ja ha comptat amb la participació de 50.000 companyies.
El centre logístic d'Amazon al Far d'Empordà (Girona), serà el "primer del món" de la companyia a nivell global de generar tota l'energia que consumeix, a través tant d'una turbina, com de plaques solars i bateries.