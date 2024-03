Amancio López (Grupo Hotusa) demana un Perte per al sector turístic

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

El president del Grupo Hotusa, Amancio López, ha demanat al Govern central la implementació d'un Perte específic per al sector turístic, informa la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres (Racef) en un comunicat.

Ho ha dit aquest dilluns en l'obertura del tercer cicle de taules rodones de la Càtedra de Sostenibilitat Empresarial de la Universitat de Barcelona, la Fundació Mutua Madrilenya i la Racef.

"És incomprensible que no s'hagi impulsat tenint en compte el pes del turisme en l'economia espanyola. Encara som a temps d'impulsar-lo per facilitar la necessària transformació del sector", ha afegit.

Ha apostat per la transformació del model de negoci del turisme a Espanya, i ha valorat que "la sostenibilitat i les seves polítiques no tenen per què ser sempre cares i les amortitzacions poden ser curtes".

Pel president d'Hotusa, l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona també suposaria un gran impuls per al turisme: "Tothom vol tenir un hub, i Barcelona és el lloc del sud d'Europa més ben posicionat per aconseguir-lo".