AM.-Feijóo repta als socis del PSOE a retratar-se perquè "el sanchisme està a la presó" i no poden seguir "empassant"

(I-D) L'ex-president del Govern, Mariano Rajoy, l'ex-president del Govern, José María Aznar, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, durant la concentració contra la corrupció del Govern convocada pel PP, en el Temple de Deb - A. Pérez Meca - Europa Press
MADRID, 30 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest diumenge que els espanyols estan "farts" de la "corrupció" del cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, i ha reptat als socis del PSOE a no seguir "empassant" i "retratar-se" perquè "això va de vergonya o dignitat". A més, ha destacat que José Luis Ábalos, Santos Cerdán i Koldo García, que van acompanyar al president en les primàries del PSOE, "ja coneixen la presó" i ara "falta l'u".
"El sanchisme està a la presó i ha de sortir del Govern. No ho hem inventat. Està a Soto del Real", ha declarat Feijóo davant de les 80.000 persones que han acudit a la concentració que s'ha celebrat en el Temple de Debod de Madrid. El PP va convocar aquesta protesta dijous passat després de conèixer l'ingrés a la presó d'Ábalos, ex-ministre de Transports i exnúmero tres del PSOE.
Feijóo ha estat acompanyat pels ex-presidents José María Aznar i Mariano Rajoy i gairebé tots els presidents autonòmics del PP, excepte l'andalús Juanma Moreno, l'extremenya María Guardiola i el de La Rioja Gonzalo Capellán. També s'han sumat l'exportaveu parlamentari de Vox i fundador del 'think tank' Atenea, Iván Espinosa de los Monteros; l'ex-president del PP català i fundador de Vox, Alejo Vidal Quadras; el filòsof Fernando Savater; i l'escriptor Andrés Trapiello, entre altres.
"AQUESTA LEGISLATURA HA D'ACABAR JA"
Feijóo, que ha presumit del "èxit" de la convocatòria malgrat que el "desafiament logístic" era "gran", ha assegurat que aquesta legislatura "absurda" ha de "acabar ja" perquè "no són dues o tres persones corruptes" entorn de Sánchez ni "un error puntual" sinó que la corrupció és "el seu sistema, el seu mecanisme, la seva forma d'arribar al poder i la seva forma de mantenir-se" en ell.
"És Ábalos, és Cerdán, és Koldo, és Tito Berni, és el fiscal condemnat per delinquir. És la dona, és el germà, és Gallardo --candidat del PSOE a Extremadura--, és Leire Díez, és Óscar Puente, és Salazar, és el PSOE, és Pedro Sánchez, és la corrupció", ha proclamat, davant d'un públic lliurat que corejava 'Pedro Sánchez, dimissió'.
Després d'afirmar que "el sanchisme és corrupció política" però també "corrupció econòmica, institucional, social" i "moral", ha advertit que la gent "està farta" dels casos de corrupció que envolten a Sánchez però també dels seus "menyspreus", "enganys" i "arrogància". Per això, ha dit que "ja prou" de "tanta degeneració i contrasentit".
"Ja n'hi ha prou de que els espanyols es deslomen treballant i ells es reparteixin privilegis i mossegades, que et cruixin a impostos i ells expliquin bitllets de 500, que a un lampista li revisin fins a la factura d'un cargol i ells mirin per a un altre costat amb la seva lampista, que les famílies hagin de reduir la compra de carn o peix i ells tinguin targeta VIP del Corte Inglés o que un jove no pugui tenir un habitatge i ells li posin pisos als seus amants", ha emfatitzat.
ES DIRIGEIX A TOTS ELS PARTITS DE L'ARC PARLAMENTARI
A continuació, s'ha dirigit a tots els partits de l'arc parlamentari, començant pels socialistes, als quals ha preguntat quant més van "a empassar". "Mirareu a aquesta etapa de la vostra història amb vergonya", els ha dit.
En aquest punt, ha pronosticat que el president del Govern pot seguir el mateix camí que els que li van acompanyar en el cotxe de primàries (José Luis Ábalos, Santos Cerdán i Koldo García), que han trepitjat la presó.
"Quatre van agafar aquest cotxe per arribar al poder i tres ja coneixen la presó. Falta l'u, el president del Govern, al que res li consta, res li consta. No sap res, no ho recorda", ha emfatitzat, per demanar als votants del PSOE que "no consenteixin que les seves sigles es taquin del sanchismo".
DEMANA A VOX DEIXAR-SE DE "PINCES" AMB SÁNCHEZ
Després s'ha dirigit a Vox, un partit "diferent" al PP, al que ha demanat que es deixi "de pinces" i "no repeteixi els errors" que al seu judici van cometre "fa dos anys". En concret, ha demanat als de Santiago Abascal --que no han secundat aquesta protesta-- no equivocar-se "d'objectiu, prioritat i adversari".
"Jo no em vaig a equivocar. El meu adversari és el president del Govern; No m'equivoco d'objectiu. El meu objectiu és el canvi; No m'equivoco de prioritat. La meva prioritat és Espanya. No us equivoqueu", ha sol·licitat de nou a Vox.
Feijóo també s'ha referit a Sumar i ha dit que no li demanarà "dignitat" a la formació de Yolanda Díaz. "No se li demana dignitat a aquells que es presten a ser una joguina del PSOE a canvi dels seus llocs. Només els aviso, ull, el PSOE té una joguina nova. Una joguina independentista, republicà i que no vol parlar en la llengua comuna", li ha advertit.
Quant a Podem, Feijóo ha dit "qui els ha vist i qui els veu" i els ha cridat "indignats de pacotilla". "Però de què aneu els de Podem? A veure si tornen a acampar a la Puerta del Sol", ha exclamat.
"NO COLA" EL MISSATGE QUE "VE LA ULTRADRETA"
Després ha al·ludit a formacions nacionalistes i independentistes com PNB o Junts, els vots del qual són necessaris perquè prosperi una moció de censura, un instrument que el PP no descarta però que per presentar vol tenir unes "mínimes garanties" que prospera.
"No entendrem mai a Espanya com l'enteneu vosaltres perquè nosaltres creiem en la igualtat dels espanyols i en el compliment de la llei. No compartirem la vostra ideologia. Però cal preguntar-vos, la vostra ideologia és sostenir la corrupció? Els vostres ideals són justificar la corrupció?", ha exclamat, per preguntar-los després fins a on "seguiran empassant per mantenir" a Sánchez.
Feijóo ha advertit a aquests partits aliats del PSOE que "això ja no va d'esquerra o dreta" ni de "PP i PSOE", al mateix temps que ha subratllat que "ja no cola" el missatge que "ve la ultradreta" perquè el que està passant "va de vergonya o dignitat".
Al seu entendre, Espanya "necessita un Govern decent" i un president "honest", i "n'hi haurà". "Això va de mentida o veritat. Això va de corrupció o neteja. Això va de delinquir o servir", ha postil·lat, per assegurar que "cal retratar-se" en "les accions, en els vots, en les conductes".
COMPRÈN "LA FRUSTRACIÓ" PERÒ DIU QUE NO VA A "A FALLAR"
Després d'assegurar que la perfecció "està reservada a aquells que es creuen infal·libles", ha recalcat que ell no ha "fallat" a ser servidor d'Espanya i a ser "un polític honest". "I us asseguro que no vaig a fallar. Ni ho he fet abans, ni ho faré", ha proclamat davant dels assistents, que han interromput el seu discurs cridant 'president, president'.
Feijóo ha dit comprendre "la frustració" de "tanta gent" que veu que, "malgrat tot", el Govern de Sánchez està aquí. "Vull dir a tots els espanyols que els grans canvis es produeixen quan la societat persevera en ells. Sánchez i el seu Govern volen que ens esgotem, que ens desmoralitzem. I no ho anem a fer", ha garantit.
Així, ha dit que el PP vol "perseverar" i "plantar-li cara sense descans". "El Partit Popular no pararà fins que tinguem tots els vots necessaris perquè el país pugui canviar. Perquè si hi ha remei. Perquè si hi ha camí. Perquè si hi ha una altra alternativa", ha exclamat.
Finalment, ha repassat els cinc punts que impulsarà si arriba a Moncloa: una auditoria completa per veure "fins a on ha arribat el saqueig", "una neteja total de les institucions", "una baixada d'impostos"; "desbloquejar de tot l'aprovat en les Corts" que l'Executiu de Sánchez "ha incomplit i boicotejat"; i "el cinquè compromís és la democràcia", de manera que "els espanyols puguin donar la seva opinió i la seva llibertat i que triïn el seu futur". "Tot això es farà, sí o sí", ha garantit.