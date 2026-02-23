Alzamora Group tanca el 2025 amb una facturació de més de 80 milions d'euros

GIRONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
L'empresa especialitzada en la fabricació de 'packaging' de cartró Alzamora Group ha tancat el 2025 amb una facturació consolidada per sobre dels 80 milions d'euros i amb activitat comercial en més de 20 mercats, ha informat aquest dilluns en un comunicat.
L'empresa ha destacat que la xifra de negoci a tancament de l'exercici fiscal suposa un creixement del 48,1% respecte el 2023, fa dos anys, fet que "contrasta" amb el creixement mitjà del 4,6% registrat pel sector europeu del 'packaging'.
El conseller delegat d'Alzamora, Josep M. Berga, ha destacat que l'avanç del Reglament europeu d'envasos i residus d'envasos i la restricció progressiva dels plàstics d'un sol ús estan "accelerant" la demanda de solucions reciclables i monomaterials, en un context, a més, en què el consumidor compta amb una creixent sensibilitat ambiental.
Fundada fa més de 125 anys i amb una plantilla de 300 treballadors, el grup ha afirmat que avança en l'efectuació del seu pla estratègic fins al 2027, amb el focus posat a consolidar el creixement a Europa i reforçar el posicionament com a "referent" en el sector del 'packaging' de cartró sostenible.
El grup català està integrat per Alzamora Packaging, amb seu a Olot (Tarragona); Novotipo Packaging, a Lisboa (Portugal) i, l'última incorporació, Offset Print & Packaging, situada a Londres (Regne Unit) i que forma part de l'estratègia d'expansió i creixement internacional de l'empresa.
A més, l'estructura del grup també compta amb Alzamora System Carton Box, el centre d'automatització des del qual desenvolupa solucions combinades de maquinària i 'packaging' per optimitzar processos i millorar l'eficiència productiva dels clients.