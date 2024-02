Alzamora Group tanca el 2023 amb una facturació de 54,3 milions

GIRONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

L'empresa especialitzada en la fabricació d'envasos de cartró Alzamora Group va tancar el 2023 amb una facturació de 54,3 milions d'euros, gairebé cinc milions més que el 2022, ha informat en un comunicat aquest dilluns.

L'empresa ha destacat la seva aposta per solucions sostenibles per substituir els envasos de plàstic i per l'optimització de les solucions existents.

El 'project manager' de la companyia, Ferran Berga, ha previst un increment de la demanda del 'packaging' de cartró en els pròxims cinc anys i que les oportunitats més importants dependran de la capacitat d'"oferir solucions que puguin substituir envasos de plàstic".

La companyia ha destacat les inversions fetes per a la digitalització de les plantes i la instal·lació de 690 panells solars a la seu de Portugal.

De cara al 2024, preveu "consolidar el creixement i fidelitzar" els actuals clients, a més de presentar novetats respecte a acabats amb materials barrera d'última generació, amb brillants 'ecomet' o el creixement de la seva línia Green Packaging Planet.