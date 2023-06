Alves insisteix que el seu projecte de vida és a Barcelona: "Es provarà que no soc culpable"

Recorda que va venir des de Mèxic per presentar-se davant els Mossos i va "renunciar a marxar cap al Brasil"



BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

El futbolista Dani Alves ha insistit que el seu projecte de vida és a Barcelona, i ha afegit: "Es provarà que no soc culpable. Va ser una relació consentida".

Ho ha dit en unes declaracions remeses pel jugador i recollides per Europa Press l'endemà que l'Audiència de Barcelona va desestimar el seu últim recurs per sortir de la presó provisional en la causa per presumptament agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton.

Alves s'ha posicionat en contra dels arguments que els jutges van esgrimir en considerar que hi ha risc de fugida.

"LA MEVA VIDA ÉS AQUÍ"

"La meva vida és aquí i tinc i he tingut sempre un projecte de vida a Barcelona. Aquí vaig fundar l'empresa que gestiona la meva carrera i els meus drets esportius i d'imatge. Aquí em vaig comprar l'única casa que tinc", i ha recordat que s'ha ofert a complir amb mesures per garantir que no fugirà.

En el mateix sentit, ha recordat que abans de ser detingut va viatjar des de Mèxic per presentar-se davant els Mossos d'Esquadra, "renunciant a marxar cap al Brasil, país que no hagués col·laborat amb Espanya" a entregar-lo perquè els dos estats no tenen conveni d'extradició.

DIFERENTS VERSIONS

"Ho vaig fer per defensar i provar la meva innocència", ha continuat, i pel que fa a les seves versions diferents quan va declarar davant la jutgessa --al començament va dir que no coneixia la denunciant-- ha reiterat que ho va fer per intentar salvar el seu matrimoni.

Alves està en presó provisional des del 20 de gener i des d'aleshores tant la instructora com l'Audiència de Barcelona han rebutjat dos cops cadascun deixar-lo en llibertat fins al judici, i el jugador ha afegit: "Només dues persones saben el que va passar, i sobretot el que no va passar. Estic dient la veritat".