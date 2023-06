Alves diu que no fugirà perquè els seus fills estudiaran a Barcelona i l'acusació ho veu "fictici"

L'Audiència de Barcelona decidirà si continua a la presó i la Fiscalia destaca la credibilitat de la denunciant

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

La defensa del futbolista Dani Alves ha assegurat a l'Audiència de Barcelona que, si accepta la seva petició de sortir de la presó provisional, no fugirà perquè pretén viure amb els seus fills a la capital catalana, on estan empadronats des del maig --quan Alves va tornar a demanar la seva llibertat-- i estudiaran a partir del setembre, però l'acusació particular ho considera "un projecte de vida fictici" i ha remarcat que els dos adolescents continuen vivint a Mèxic.

La secció 3 de l'Audiència de Barcelona ha celebrat aquest divendres una vista per la nova petició d'Alves de sortir de la presó mentre s'investiga la seva causa per presumptament agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton de Barcelona, i fonts presents en la declaració han explicat que la defensa s'ha ratificat en la seva última versió, segons la qual va mantenir relacions consentides amb la denunciant.

Alves està en presó provisional des del 20 de gener i des d'aleshores el seu advocat, Cristóbal Martell, ha demanat diverses vegades que el jugador surti en llibertat, cosa que tant la instructora del jutjat d'instrucció 15 com aquesta mateixa sala de l'Audiència de Barcelona han desestimat i, en els pròxims dies, el tribunal resoldrà la petició que ha abordat aquest divendres.

Les altres vegades que Alves ha demanat sortir de la presó, els jutges ho han descartat, entre altres motius, perquè veuen risc que fugi si surt en llibertat fins al judici, malgrat que ell s'havia ofert a complir amb mesures de seguretat com portar una polsera de geolocalització.

Els arguments que la defensa ha exposat aquest divendres sobre l'arrelament d'Alves i els seus fills a Barcelona intenten contrarestar aquest risc de fugida que van assenyalar els jutges i, amb el mateix propòsit, la defensa ha presentat al tribunal documents per demostrar que ha donat de baixa quatre de les seves empreses al Brasil, sobre la qual cosa l'acusació particular --que representa la denunciant-- resta rellevància perquè el futbolista té altres societats.

L'advocada de l'acusació particular, Ester García, ha argumentat que, si en pocs mesos Alves ha tingut la capacitat d'empadronar els seus fills a Barcelona i planificar escolaritzar-los a la ciutat de cara al curs vinent és perquè té els recursos necessaris, que també podria fer servir per tornar a canviar de país si volgués fugir.

EMPREMTES, CÀMERES I DECLARACIÓ

La defensa d'Alves també ha incidit en la gravació de les càmeres de seguretat, que segons la seva interpretació dona suport a la seva versió, i en un informe que va encarregar a un detectiu privat sobre les imatges.

Per la seva banda, l'acusació particular ha mirat de desacreditar aquest informe assenyalant errors, mentre que la Fiscalia s'ha centrat en la coherència i la credibilitat de la declaració de la víctima.