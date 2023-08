Alves diu que no està d'acord amb el seu processament però no ho recorrerà per "agilitar"

BARCELONA, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista Dani Alves ha dit a la jutgessa que aquest dimecres li ha comunicat el seu processament per presumptament agredir sexualment una jove que no està d'acord amb els fets que se li atribueixen, però que no recorrerà "agilitar" el procediment.

Fonts presents a la sala han explicat que, més enllà d'aquestes manifestacions, el futbolista s'ha acollit el seu dret a no declarar.

D'aquesta manera el processament d'Alves serà ferm una vegada transcorri el termini de tres dies hàbils que la defensa tenia per recorre'l.