Alves compareix per segon cop a l'Audiència de Barcelona per certificar que no ha fugit

BARCELONA, 5 abr. (EUROPA PRESS) -

El futbolista Dani Alves s'ha presentat aquest divendres a l'Audiència de Barcelona per a la segona de les compareixences setmanals que haurà de fer mentre continuï en llibertat provisional per certificar que no ha fugit, la primera va ser dijous passat, ja que divendres era festiu.

Alves ha arribat a les 12.19 hores acompanyat de la seva advocada, Inés Guardiola, per a aquest tràmit que haurà de fer cada divendres mentre continuï en llibertat fins que la condemna per agressió sexual sigui ferma.

A les 12.28 hores ha sortit de l'Audiència de Barcelona amb Guardiola que, preguntada sobre si continuava mantenint la innocència del jugador, ha respost: "Sí, per descomptat".

El futbolista va sortir de presó provisional el 25 de març després de pagar una fiança d'un milió d'euros.

El tribunal també va posar com a requisit per quedar en llibertat mentre espera una sentència ferma que entregués els dos passaports i es presentés cada setmana en seu judicial per comprovar que no ha sortit d'Espanya.