Álvaro (ERC) veu tard la il·legalització de la Fundació Franco: "Imagineu una de Hitler a Alemanya"

BARCELONA, 1 nov. (EUROPA PRESS) -
El diputat d'ERC al Congrés Francesc-Marc Álvaro ha afirmat que el Govern de Pedro Sánchez arriba tard amb la decisió d'il·legalitzar la Fundación Francisco Franco: "Imagineu una fundació de Hitler a Alemanya".
"El PSOE fins a Zapatero no es posen les piles. Però anem tard i molt tímidament. La Fundació Franco és un exemple que està costant molt. És ridícul que estigui. Imagineu una fundació Hitler a Alemanya o una fundació Mussolini a Itàlia, encara que hi ha llocs de culte", ha expressat en una entrevista a Europa Press per la publicació del seu llibre 'El Franquisme en temps de Trump' (Pòrtic).
Segons Marc Álvaro, quan les esquerres estaven fortes, en l'època de Felipe González, es podria haver dut a terme un procés de "desfranquización" a Espanya que no es va fer, i considera que Vox ha aprofitat per reavivar les brases que van quedar des de llavors.
Al seu judici, un altre exemple d'això és la posició que adopta el PSOE davant de la petició d'entitats memorialistes i de partits de convertir la Prefectura de Via Laietana de Barcelona en un lloc de memòria democràtica.
"En el fons, el PSOE també està molt marcat per interessos que ho sobrepassen, de l'Estat profund, de sindicats policials corporatius i d'entorns que ells tenen por de moure. I en privat, t'ho diuen", ha reconegut.
Després d'apuntar que el PP està fent seguidisme de les polítiques de Vox, creu que el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, s'equivoca i qüestiona que no hagin optat per seguir la senda que va deixar l'excanciller alemanya Angela Merkel: "Merkel va marcar el far de la dreta democràtica".
També ha advertit a Feijóo que el líder de Vox, Santiago Abascal, vol "substituir l'espai" dels populars i no ser el seu satèl·lit ni la seva crossa, i augura que és el que passarà a València.
VALÈNCIA, EL "LABORATORI ESPANYOL"
"No m'agrada fer de futuròleg, però aventuro que, segons com, a València veurem el món del futur: una gran explosió de Vox que aprofitarà el descontentament, un PP minoritzat i una esquerra que, malgrat haver liderat la protesta contra la indecent ineficàcia de Mazón, no ho recollirà", ha vaticinat.
De fet, assegura que les eleccions a València seran el "laboratori espanyol" d'això, motiu pel qual els de Abascal esperen amb interès les properes eleccions, recalca.
Després que l'ex-president del Govern José María Aznar acusés a Vox de voler acabar amb el PP, i ratllés als d'Abascal de ser extrema dreta, Marc Álvaro creu que, malgrat l'avís, Feijóo ja no li fa cas perquè la inèrcia dels populars és la del seguidisme.
Després de definir a Aznar com un 'neocon clàssic' que defensa les institucions i el sistema, el diputat d'ERC creu que per a la dreta que representa l'ex-president del Govern és molt difícil entendre figures com la del president dels Estats Units, Donald Trump, perquè pretén "rebentar les institucions".
"L'existència de Trump avala, blanqueja, entronitza i normalitza a Orban, Giorgia Meloni, Santiago Abascal i a Sílvia Orriols per un efecte de simpatia i de normalització", ha sostingut Marc Álvaro, que ha recriminat el paper jugat fins ara pels partits tradicionals, també pels de l'esquerra.
AUTOCRÍTICA
Fent autocrítica, el diputat d'ERC sosté textualment que les esquerres socialdemòcrates han reaccionat tard a l'hora de parlar i abordar qüestions com la immigració, i ha deixat que l'extrema dreta s'apropiés del debat i imposés el seu llenguatge.
"Ha estat frívol no parlar d'immigració, ha estat frívol gestionar tan malament la qüestió de l'habitatge. Ha estat frívol pensar que, el fet que l'economia creixi, això revertiria en les classes populars", i creu que l'esquerra ha actuat amb supèrbia en aquests i altres aspectes.
També veu un risc que Junts faci "seguidisme" de les polítiques d'Aliança Catalana (AC), i ha aconsellat als de Carles Puigdemont que analitzin el que està passant amb PP i Vox.
"PUJOLISME"
Ha emplaçat a Junts a recordar que beuen de la tradició catalanista que va deixar l'ex-president de la Generalitat Jordi Pujol: "El 'pujolisme' és integrador, és el discurs de 'Catalunya, un sol poble'. Si Junts ho oblidés, que espero que no ho facin, cauria en un error. El que fa Sílvia Orriols és impugnar una història de més de 100 anys del catalanisme".
"La meva tesi és que AC és un partit anticatalanista, i de fet és el cavall de Troia de l'espanyolisme", i ha afegit que apel·lar a una idea de puresa és letal per a la supervivència de Catalunya.