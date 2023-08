Álvaro (ERC) diu que el nom d'Armengol per presidir el Congrés és "millor que molts uns altres"

BARCELONA, 16 ago. (EUROPA PRESS) -

El número tres d'ERC en les eleccions generals, Frances-Marc Álvaro, ha dit que el nom de l'expresidenta de Balears Francina Armengol per presidir el Congrés dels Diputats és "millor que molts d'altres".

"A priori té una sensibilitat per certes coses, però hem de veure també quin marge tindria una cop arribés a exercir aquest paper", ha afegit en una entrevista d'aquest dimecres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Ha demanat evitar "qüestions una mica melodramàtiques" sobre una possible unitat d'acció entre ERC i Junts a la Cambra baixa i ha definit com a essencial la col·laboració entre partits independentistes i alguns que no ho són en coses d'interès per a tots els ciutadans, textualment.

"Si d'això se'n pot dir unitat o no se'n pot dir unitat, no sacralitzaria la paraula", ha subratllat, i ha insistit --en les seves paraules-- en treballar juntes el màxim de forces polítiques que comparteixen algunes idees.

Álvaro també ha emmarcat el descarrilament del tren Talgo a Sitges (Barcelona), que ha provocat afectacions a sis línies de Llarga i Mitjana distància, en el "dèficit" de Rodalies.