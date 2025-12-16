Álvaro (ERC) creu que a Sánchez li va faltar autocrítica en el balanç de mandat

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
El diputat d'ERC al Congrés, Francesc-Marc Álvaro, ha assenyalat aquest dimarts que al president del Govern central, Pedro Sánchez, li va faltar autocrítica en el balanç de les mesures dutes a terme per l'executiu els darrers sis mesos d'aquest dilluns: "No deixa de ser una mica estrany que no s'agafi el toro per les banyes".
En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press ha assenyalat que Sánchez "va intentar tapar la realitat més desagradable" amb accions que el PSOE ha fet o farà, però ha insistit que a ERC van trobar a faltar una mica més d'autocrítica sobre els casos de presumpta corrupció i assetjament sexual d'alguns membres i exmembres socialistes.
Ha situat tres aspectes com "línies vermelles" del suport republicà a la legislatura: que la presumpta corrupció no tingui entrada en l'estructura del partit, que hi hagi contundència contra els casos d'assetjament sexual després de les denúncies internes en les files socialistes i que es compleixin els acords de legislatura entre formacions.
Ha qualificat de "sentit comú" la futura trobada entre Sánchez i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i que no hauria d'estranyar que dos dirigents es reuneixin davant una situació política tan complicada, en les seves paraules.
Sobre la proposició de Junts a ERC de fer un front comú al Congrés per forçar concessions del Govern central a Catalunya, ha celebrat que hagin abandonat "una actitud en la qual preval més l'escenografia de la confrontació que no pas obtenir coses reals" per a Catalunya.