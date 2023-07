Álvaro (ERC) sobre la constitució de la Diputació de Barcelona: "Junts no és de fiar"

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

El número 3 d'ERC al Congrés, Francesc-Marc Álvaro, ha afirmat que la decisió de dos independents de Junts d'entrar al govern de la Diputació de Barcelona del PSC i els comuns "posa en evidència, lamentablement, que Junts no és de fiar".

Ho ha dit aquest dijous en un míting sobre infraestructures a la plaça dels Països Catalans de Barcelona, davant l'Estació de Sants, al costat del número 2 d'ERC al Senat, Ernest Maragall.

La candidata del PSC a la presidència de la corporació i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, serà investida aquest dijous amb el suport dels comuns, Tot per Terrassa (TXT) i els alcaldes d'Igualada i Torrelles de Foix, Marc Castells i Sergi Vallès respectivament.

Per Álvaro, el suport de Castells i Vallès a Moret demostra que "Junts no és de fiar perquè quan arriba l'hora de la veritat no controla el seu espai", la qual cosa creu que genera desconcert en el moviment independentista.

Així, ha instat Junts a posar "ordre en el seu espai" i controlar els seus diputats perquè no passi una cosa que a parer seu el moviment independentista no vol que passi: que el PSC obtingui la presidència de la Diputació de Barcelona.