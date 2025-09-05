Álvarez (UGT) veu "molt prematur" votar la setmana vinent la reducció de jornada al Congrés

Creu que la CEOE està buscant "aconseguir suports perquè no s'aprovi"
GIRONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, ha considerat "molt prematur" portar al ple del Congrés de la setmana vinent la votació de les esmenes a la totalitat al projecte de llei de reducció de la jornada laboral.
"Fer-ho amb una certa nocturnitat i traïdoria, perquè ningú no pensava que aniria al ple del Congrés dels Diputats el primer o segon dia després del període de vacances, a mi em sembla que és molt prematur", ha afirmat en unes declaracions als mitjans a Girona.
Ha dit que no volen que aquest assumpte "passi sense pena ni glòria" i que el volien portar al juny o juliol, perquè aleshores les possibilitats de mobilització, amb un cert temps, dels sindicats, haurien estat molt altes, en les seves paraules.
Álvarez ha dit que ells no són els qui marquen els tempos, i que temen que no s'aprovi "des del primer dia", i ha lamentat que la CEOE no hagi negociat i vulgui textualment aconseguir suports perquè no s'aprovi.
Ha afirmat que no hi ha res tancat amb els grups, ha assenyalat que "hi ha un grup polític que podria donar la majoria", en al·lusió a Junts, però que no és un grup polític sol el que ho pot fer, sinó tots els diputats de la cambra.
"Els crido a ells personalment com a diputats perquè analitzin la situació, perquè al capdavall quan passin per un supermercat i la caixera els pregunti, ho hauran d'explicar", ha defensat.
Ha fet una crida a anar més enllà de la disciplina de vot i de les estratègies de desgast del Govern central, perquè qui es desgasta, ha assegurat, és "els treballadors i les treballadores d'aquest país que hauran de treballar dues hores i mitja més a la setmana".