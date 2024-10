Álvarez (UGT) reivindica "impostos" per finançar serveis públics davant de la dana

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha defensat el rol dels impostos per finançar serveis públics i serveis d'emergència, després que la dana ha deixat 51 morts a la Comunitat Valenciana, segons el primer recompte provisional: "Sense impostos, sense serveis públics, no sé com haguéssim pogut fer front a aquesta desgràcia".

En roda de premsa a la seu d'UGT a Barcelona aquest dimecres, Álvarez ha demanat una "reflexió" sobre l'abordatge del canvi climàtic, que ha advertit que ja és una realitat i que provocarà més episodis en el futur.

Preguntat per si les empreses han respectat les alertes de l'Aemet, el líder sindical ha criticat que hi ha empleats que han anat a treballar després de l'emissió dels avisos: "En aquests moments encara no sabem quants treballadors estan pujats en les teulades de les seves fàbriques".