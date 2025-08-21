Álvarez (UGT) rebutja un conveni català d'hostaleria a la baixa en un any amb rècord de turistes

Ros titlla a la patronal de "gasiva" per no voler signar el conveni abans de l'estiu
BARCELONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) -
El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha assegurat aquest dijous que el sindicat no signarà un conveni d'hostaleria a la baixa a Catalunya "en un any amb uns beneficis rècord, amb una presència de turistes rècord".
Així ho ha manifestat aquest dijous en el marc d'una concentració del sector a la plaça Catalunya de Barcelona, on més d'un centenar de treballadors de l'hostaleria, alguns d'ells amb capells de cuiner, han tallat el carrer i han sol·licitat un conveni "digne".
Álvarez ha explicat que han convocat aquesta concentració a l'agost per evidenciar que un dels sectors fonamentals en aquest país, junt amb el dels bombers forestals, està treballant en "unes condicions econòmiques absolutament inacceptables".
També ha insistit que en el sector de l'hostaleria es fan "milions d'hores extraordinàries" que no són retribuïdes i que, en el cas concret de Catalunya considera gravíssim, en les seves paraules textuals, que la patronal no hagi avançat en un conveni col·lectiu digne.
Un conveni, ha dit, que la línia de l'acordat a Balears, on s'ha pactat un increment salarial del 13,3% en 3 anys.
L'única raó que no es faci el mateix a Catalunya, segons Álvarez, és que la patronal vol "pastar més i més diners", una qüestió que considera que li portarà a la ruïna quan deixin de trobar treballadors.
"El comportament de la patronal amb els treballadors i les treballadores de l'hostaleria de Catalunya és de veritable rata, que ho volen tot para ells, que no volen redistribuir la riquesa que està generant aquest sector", ha postil·lat el secretari general d'UGT.
A més, ha aprofitat per recordar a les administracions que des del sindicat no van a permetre que els serveis mínims impedeixin el desenvolupament d'una eventual vaga, com està ocorrent en altres sectors en aquests moments, en referència a la de Ryanair.
ACTITUD "IRRESPONSABLE" DE LA PATRONAL
Per la seva banda, el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha dit que la patronal d'hostaleria està tenint una actitud "irresponsable", segons ha manifestat acompanyat del secretari general de la FeSMC-UGT de Catalunya, Òscar López Chamosa.
Ha afegit que no hi ha "cap argument" per justificar que el conveni d'hostaleria no s'hagi signat i s'ha dirigit a la patronal per demanar que després no es queixi que no troben personal si no resol la qüestió dels horaris i del salari, que està encallada.
"El conveni col·lectiu està en les 1.790 hores, lluny de les 37 i mèdia, que és la nostra reivindicació actual", ha insistit Ros, que ha assegurat que la gent prefereix treballar en altres sectors per la desestructuració de salaris i de les hores extra no remunerades en l'hostaleria.
Ha precisat que la patronal no vol signar el conveni abans de l'estiu per no aplicar l'increment salarial a la gent que està treballant de temporada amb efecte retroactiu i els ha titllat de "gasius".