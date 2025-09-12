Álvarez (UGT) sobre Junts i la reducció de jornada: S'alineen "amb la patronal més carca d'Espanya"

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, ha retret aquest divendres a Junts el seu rebuig a retirar l'esmena a la totalitat per deixar tramitar la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores i els ha acusat d'"alinear-se amb la patronal més carca d'Espanya, amb els qui odien i no volen ni sentir a parlar de res sobre Catalunya".
En una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, creu que els postconvergents han de "baixar de la moto i trepitjar el carrer" per comprovar l'acceptació social de la proposta i ha criticat l'animadversió dels sindicats i, en les seves paraules, la prepotència de la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras.
"Crec que a la senyora Miriam no li agraden els sindicats catalans, perquè aquesta manera que té de despatxar els temes, aquesta prepotència en les seves declaracions es veu cada dia que va en aquesta direcció", ha dit.
PUIGDEMONT I SÁNCHEZ
Ha afirmat que quan va visitar a Waterloo el líder de Junts, Carles Puigdemont, el va veure "molt tancat" en contra de la reducció de la jornada laboral i considera que, en referència directa a Junts, s'han equivocat en apuntar a la no tramitació com una derrota del president del Govern central, Pedro Sánchez.
"Hi ha alguna gent que ha volgut donar una bufetada segurament al govern de Pedro Sánchez i l'ha donat a 12 milions i mig de treballadors i treballadores d'Espanya, dos i mig a Catalunya", ha expressat.