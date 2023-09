Álvarez (UGT) demana a les autoritats públiques que revisin la reestructuració de Celsa avalada pel jutge

MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, ha demanat aquest dimecres a les autoritats públiques que revisin el procés de reestructuració de la siderúrgica Celsa després que el jutge ha avalat el pla dels creditors i els ha concedit el control total de l'empresa en detriment dels fundadors, la família Rubiralta.

En una roda de premsa per presentar les prioritats del sindicat per a aquesta legislatura, ha subratllat que la UGT, com a sindicat majoritari a Celsa, va demanar al jutge audiència per defensar els interessos dels treballadors en el procés.

"El jutjat es va despatxar dient-nos que no ens donava audiència i que no ens deixava entrar com a part perquè no hi teníem interessos. Però vaja si hi tenim interessos (...) Quan una empresa entra en aquestes condicions hi ha un interès fonamental que és el dels treballadors, fins i tot malgrat que només sigui per protegir el seu dret a la indemnització en el cas que es dissolgui l'empresa", ha explicat.

Així, Álvarez considera que aquesta operació de reestructuració necessita ser revisada per part de les autoritats públiques, perquè s'ha d'analitzar les conseqüències que tindria deixar la companyia en mans dels fons creditors.

"Ens sembla que els interessos que cal preservar són els interessos del teixit productiu, dels treballadors. El que defensem són els interessos dels treballadors i al jutjat, repeteixo, no hem pogut defensar-los perquè no ens ho va permetre", ha denunciat.