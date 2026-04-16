Álvarez (UGT) defensa que "tothom no pot teletreballar" i insta a negociar

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, ha defensat que "efectivament no tothom pot teletreballar" motiu pel qual ha instat a obrir un marc de negociació en referència a la proposta de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, d'instaurar un dia de teletreball a la setmana per reduir el consum de combustible.
Ho ha dit aquest dijous en unes declaracions als mitjans abans de la concentració de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum (FeSMC) de la UGT a Barcelona contra el preacord del conveni estatal del sector tèxtil.
Álvarez ha afirmat que de la mateixa manera que hi ha empreses que poden treballar quatre o cinc dies a la setmana, "és evident que generalitzar-ho a un dia és una missió francament impossible" en alguns sectors en els quals la presència i el treball físic és cada dia, tot i que veu positiu ampliar els dies de teletreball.
També ha considerat que hauria estat bé que la Comissió Europea s'hagués reunit amb la Confederació Europea de Sindicats, amb la patronal europea, "perquè segurament això els hauria ajudat a poder fer les recomanacions que fan referència al treball una mica més ajustades".
A més a més, ha valorat que és bo que els països engeguin mesures per fomentar el transport col·lectiu, "tot i que sigui aprofitant aquesta catàstrofe mundial que és aquesta guerra terrible".