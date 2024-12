Álvarez (UGT) creu que Puigdemont ha canviat la seva visió sobre reduir la jornada laboral després de reunir-se

Pensa que "queda feina a fer" perquè Junts doni suport a la mesura al Congrés

BARCELONA, 16 des. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, creu que l'expresident de la Generalitat i president de Junts, Carles Puidemont, ha canviat la seva visió sobre reduir la jornada laboral després de reunir-se aquest dilluns: "No tenia la mateixa posició quan hem entrat que quan hem sortit, i com que aquesta és la meva percepció, intentaré que això vagi a més".

Així ho ha dit en una conferència de premsa a Brussel·les amb el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, per explicar com ha anat la reunió que han mantingut amb Puigdemont a Waterloo (Bèlgica) que Álvarez ha valorat com "positiva".

"Tinc la sensació que, en relació amb quina serà la posició de Junts, queda feina a fer i nosaltres ho intentarem fer amb totes les nostres forces", ha explicat sobre el suport del partit a la mesura al Congrés.

Álvarez ha considerat que la reunió obre les portes a mantenir el diàleg amb el president de Junts, una formació que segons Álvarez té un "pes important a l'hora de poder determinar majories al Congrés", com és el cas de la reducció de la jornada laboral.

Han donat a Puigdemont un informe de la UGT de Catalunya sobre l'impacte de la mesura i li han demanat una altra reunió per fer-li arribar més dades i que, així, "la posició de Junts pugui anar en la direcció" que té el PNB, que aposta per un procés de negociació que implementi la mesura amb consens.

NORMALITAT EN ELS PRÒXIMS MESOS

Álvarez ha apuntat que la reunió forma part d'una normalitat que continuaran desenvolupant en els pròxims mesos, i ha lamentat que és igual d'anòmal que ell s'hagi desplaçat a Waterloo per parlar amb Puigdemont que el fet que "no s'hagi posat en marxa la llei d'amnistia".

Preguntat per la resta de temes que s'han abordat, Álvarez ha detallat que sí que han parlat de la qüestió de confiança, i ha considerat que "seria bo que Junts i el Govern central fossin plenament conscients que cal complir" amb els acords per a la investidura de l'actual president del Govern central, Pedro Sánchez.

En la reunió també han tractat el desenvolupament del cotxe elèctric, que a parer seu avança a un "ritme positiu", i Álvarez espera que Junts aprovi o porti mesures al Congrés dels Diputats a proposta del sindicat.