Álvarez (UGT) convida Junts a donar suport a una reducció de jornada que veu "absolutament necessària"

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder d'UGT, Pepe Álvarez, ha convidat Junts a donar suport a la reducció de la jornada laboral, una reforma que considera "absolutament necessària", donant cabuda així a una gran reforma com, al seu judici, va fer en el seu moment Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

"La vella Convergència sempre ha estat un partit centrat i que ha possibilitat les reformes laborals més importants a Espanya", ha apuntat en una entrevista d'aquest dimecres a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press.

Ho ha dit en preguntar-li pels interessos que tindrien els postconvergents a l'hora de donar suport a la reducció de la jornada laboral, i ha assegurat que aquesta afectaria a més del 60% de la població, per la qual cosa ha assenyalat: "Estar dins d'aquesta majoria de la societat catalana té molt d'interès i seria lògic que Junts vulgui estar-hi".

Sobre si es planteja anar a Bèlgica a convèncer al líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha ironitzat que "a Brussel·les hi ha molts vols", i respecte a si veu probable l'aprovació de la reforma, s'ha mostrat optimista.

"Hi ha tan poques raons per no donar-hi suport que nosaltres fa temps que estem demanant que s'obri un debat públic sobre el tema", ha dit el líder sindical, afegint que la manera i els arguments dels qui estan en contra no són sòlids, en les seves paraules.