Álvarez de Toledo justifica l'atac de Feijóo a Sánchez pel negoci del seu sogre: "Moderació és dir la veritat"

L'acusa d'utilitzar les socialistes per "netejar la imatge" del partit en un acte "nord-coreà humiliant per a les dones"

MADRID, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, ha justificat aquest dissabte els atacs que el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, va dedicar dimecres passat en el ple al president del Govern central, Pedro Sánchez, pels negocis que s'atribueixen al pare de la seva esposa, Begoña Gómez. "Moderació és dir la veritat", ha defensat.

Ha estat durant l'entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recollida per Europa Press, preguntada per l'ofensiva engegada pels populars després que Feijóo acusés el cap de l'executiu de ser "partícip a títol lucratiu de l'abominable negoci de la prostitució".

Segons Álvarez de Toledo, la manera de fer política de Sánchez és l'estratègia del "ventilador", és a dir, "acusar els altres del que ell fa". "Si ell menteix, t'acusa a tu de mentir, si ell degrada, t'acusa a tu de degradar, si ell té vincles amb delinqüents, t'acusa a tu de tenir-los", ha exemplificat.

"UN IMMORAL, FORJAT EN UN AMBIENT IMMORAL"

I, per tant, considera que el que va fer Feijóo durant el ple va ser "posar-li el mirall davant" i dir-li que el que té "greus problemes morals" és Sánchez. "Vostè és un immoral forjat en un ambient immoral que pretén impartir lliçons morals i això s'acabarà", considera la dirigent del PP que va ser el missatge llançat per Feijóo.

Álvarez de Toledo considera "insuportable" la "hipocresia" que té l'esquerra, entre altres coses, amb les dones i, per tant, creu que a Sánchez cal "jutjar-lo sense atenuants".

EL PSOE S'ESCANDALITZA

Preguntada per si des del PP acusen Sánchez de lucrar-se amb el negoci de la prostitució, la diputada del PP ha incidit que la família de Begoña Gómez tenia "vincles" amb aquest negoci i, per tant, no és una "opinió", sinó un "fet".

De fet, per reforçar el seu punt de vista, la popular ha recordat que el president Sánchez va acusar al Congrés el germà de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso de ser un "corrupte" malgrat que, segons ha dit, "mai hi ha hagut cap indici" sobre aquest assumpte. "Ell va acusar impunement el germà de la senyora Ayuso de corrupció i ara quan se li diu 'el problema el té vostè a casa' llavors s'escandalitzen", ha censurat.

En aquest context, la dirigent del PP ha estat preguntada sobre si aquesta nova ofensiva del seu partit és compatible amb la "moderació" defensada per Feijóo durant el XXI congrés del PP que el va reelegir com a líder popular.

"La moderació és dir la veritat", ha estat la resposta llançada per Álvarez de Toledo, per posteriorment remarcar que la "veritat" és "imprescindible" en aquests moments; ja que, a parer seu, el Govern central té un "seriós problema" amb aquest assumpte. "Quan la veritat apunta, Sánchez s'enfonsa", ha assegurat.

S'HAN ACABAT LES MENTIDES DE SÁNCHEZ

Álvarez de Toledo creu que "tots els espanyols" saben fins a quin punt ha "mentit" Sánchez al llarg dels últims anys amb les primàries del seu partit, amb la presidència del Govern central i amb el seu entorn més íntim.

Per això, ha reivindicat que "la veritat s'obri pas" i "s'acabin les mentides". També la mentida que aquest és el govern de les dones quan, ha denunciat, la realitat és que "les tractaven com a mercaderia personal i política", "un atrezzo de les ambicions del senyor Sánchez", ha incidit.

En aquest punt, s'ha referit a l'acte que va organitzar el PSOE divendres passat amb nombroses dones del partit i en el qual Sánchez va anunciar, entre altres coses, que proposarien sancions internes per consumir prostitució.

Concretament, ho ha definit com un acte "purament nord-coreà" i "humiliant" per a les dones; atès que, a parer seu, les "va utilitzar per netejar la imatge del partit i del president" després de fer-se públics els àudios de l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García, repartint-se dones.

"Cal denunciar-ho i no és radical qui ho denunciï, la radicalitat, la manca de moderació, l'extremisme, està en qui practica tot això i a més pretén tapar-ho amb un adhesiu d'hipocresia i de bones intencions", ha resumit.