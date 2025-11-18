Álvarez retreu a Junts no haver ajudat en el partit Catalunya-Palestina

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, ha retret a Junts que no hagi ajudat a fer possible el partit Catalunya-Palestina, que es jugarà aquest dimarts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.
En resposta a una interpel·lació al Parlament de la diputada de Junts Montse Ortiz sobre l'esport català, el conseller ha explicat que el partit se celebrarà gràcies a la "inquietud" que han mostrat partits i entitats, entre els quals no hi havia Junts, ha precisat.
"ERC i nosaltres vam treballar molt sobre aquest tema. Moltes associacions i molts partits ens van venir a dir que ho féssim, que ajudéssim. Vam demanar ajuda. I per part de vostès no m'ha trucat ningú", ha recalcat.
Segons Álvarez, el partit entre Catalunya i Palestina el veuran 30.000 persones quan "la màxima visibilitat que ha tingut la selecció catalana en els últims anys ha estat de 4.000 o 5.000 espectadors".
"Aquí hem sumat molta gent, hem treballat molts i ens hem deixat molts recursos molta gent perquè això passés. Entre aquesta gent, vosaltres, no hi éreu", ha resolt.