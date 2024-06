Álvarez (Élite Taxi) diu que per "bona voluntat" no bloquegen l'encotxament a l'aeroport

Aena assegura que l'operativa a la terminal "ha discorregut amb total normalitat"



EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha explicat que no han bloquejat l'accés dels viatgers als taxis a la zona de sortides de l'Aeroport de Barcelona com a "signe de bona voluntat", durant la protesta d'aquest divendres per reclamar millores en aquest procés.

"El servei continuarà igual perquè hi ha una cua aquí d'almenys 300 persones. Ja hem molestat prou", ha afirmat en unes declaracions als periodistes, després que els taxistes han estat arribant a la zona amb fortes xiulades i ocupat un tercer carril.

Fonts d'Aena han assegurat a Europa press que l'operativa de l'aeroport "ha discorregut amb total normalitat i l'assemblea del sector del taxi no ha provocat afeccions operatives als passatgers".

Aena i Óptima, l'empresa responsable de la gestió de taxis, "treballen per garantir la qualitat del servei", afirmen.

ASSEMBLEA ANUL·LADA

Élite Taxi no ha celebrat l'assemblea prevista a les 12 hores, i Álvarez ha advertit que la protesta d'aquest divendres és un "primer avís" i que, si no reben resposta a les seves demandes, començaran amb més accions a partir de la setmana vinent.

"Anirem de menys a més, parant cada mitja hora o ja veurem què fem", ha afirmat el portaveu de l'entitat.

Ha assenyalat "manca de coordinació i de personal" en l'encotxament, la qual cosa a parer seu provoca llargues cues entre els viatgers i malmet la imatge de Barcelona.

Ha reclamat la destitució de l'actual coordinador i el retorn de la seva predecessora, a més de poder fer servir un tercer carril per l'encotxament.