Álvarez (Élite Taxi) critica que els VTC treballen "il·legalment" i defensa la futura llei del sector

Defensa que "ningú no els està impedint el dret a treballar"

BARCELONA, 11 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha lamentat que els vehicles de transport amb conductor (VTC) "fa anys que treballen il·legalment a Barcelona" i ha defensat la nova llei per regular el transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places que està elaborant la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.

"Estan exigint uns drets que ens han estat robant a nosaltres", ha dit en unes declaracions als mitjans després que el sector dels VTC s'hagi manifestat aquest dimarts al matí en contra de la nova normativa.

Álvarez ha defensat que "ningú no els està impedint el dret a treballar", sinó que el problema és que aquests vehicles no tenen les autoritzacions correctes per treballar ni per desenvolupar l'activitat que estan fent actualment.

Segons ell, la llei passarà al tràmit parlamentari entre abril i maig: "Esperem que al juny això ja estigui aprovat i per fi es posi ordre, que fa 11 anys que lluitem precisament contra això".

"HO TALLAREM TOT"

"Si la llei no surt com ha de sortir, nosaltres ja sabeu què farem , ho tallarem tot", ha alertat Álvarez, que ha assegurat que aquesta no és la seva intenció inicial.

Així mateix, ha agraït el suport de les administracions i que es posicionin "contra aquest model".

La manifestació d'aquest dimarts ha estat convocada per Unauto VTC, l'Associació Aurora Catalana VTC i el Sindicat Lliure de Transport (SLT) i forma part d'un calendari de mobilitzacions que va començar el passat 3 de març per reclamar a la Generalitat seguretat jurídica per a les 3.000 autoritzacions de VTC que operen a Barcelona.