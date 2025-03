Álvarez sobre una candidatura catalana als JJOO d'hivern: "Valorem totes les opcions"

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, ha afirmat que el Govern valora "totes les opcions", preguntat per una possible candidatura catalana als Jocs Olímpics d'hivern.

Així s'ha pronunciat aquest dimecres en la sessió de control al Govern del ple del Parlament, preguntat pel diputat del PP Manu Reyes sobre si l'executiu català apostarà per una candidatura conjunta amb Aragó "o hi renunciarà tan aviat com ERC i els Comuns li ho sol·licitin".

El conseller ha respost que la Conselleria té un calendari compromès amb MotoGP, el Mundial de futbol, el Mundial de piragüisme, l'Europeu de BTT i el Tour de França, i ha afegit: "Totes les altres opcions les estem valorant amb molta discreció, que és la millor manera de fer-ho".