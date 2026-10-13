Alteracions i demores en les sortides i arribades d'alguns trens de la línia Madrid-Barcelona

MADRID 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Les sortides i arribades d'alguns trens de la línia Madrid-Barcelona estan patint aquest dimarts alteracions i demores, en alguns casos superiors a una hora, després que el servei ferroviari en aquesta línia es veiés interromput aquest dilluns a la tarda per un incendi en la cabina de cua d'un AVE que realitzava el trajecte Madrid Porta d'Atocha-Almudena Grande-Figueres (Girona).
La circulació entre Madrid i Barcelona va començar a recuperar-se anit de manera progressiva després de donar-se per extingit l'incendi en l'AVE afectat, que va sofrir aquesta incidència a l'altura de Ricla (Saragossa).
La circulació entre Ricla i Plasencia de Jalón (Saragossa) es troba restablerta parcialment i els trens circulen per una única via, amb una limitació temporal de velocitat de 80 quilòmetres per hora i marxa a la vista en determinats trams, mentre continuen les labors de retirada del material afectat i reparació de la infraestructura.
A primera hora d'aquest dimarts, Renfe ha advertit a les seves xarxes socials que, a causa de la incidència d'aquest dilluns, el servei ferroviari en aquesta línia es veurà alterat i patirà retards.
En un comunicat posterior, l'empresa ferroviària ha informat que, com a conseqüència de les restriccions, la capacitat de la línia s'ha vist reduïda, provocant alteracions en la circulació i increments en els temps de viatge.
Per això, Renfe aconsella als viatgers que consultin l'estat del seu tren a través dels seus canals oficials. En tot cas, recorda als passatgers que si el seu tren es veu afectat, es posarà en contacte amb ells mitjançant SMS o correu electrònic per mitjà de les dades associades a la reserva.
La companyia ferroviària recorda a més que s'han habilitat canvis i anul·lacions/devolucions sense cost algun per als viatgers afectats.
La incidència registrada aquest dilluns va afectar a un total de 33 trens, 18 dels quals no van poder sortir de la seva estació d'origen i 14 van quedar detinguts en estacions. En total, segons la informació que va aportar Renfe anit, es van veure perjudicats 12.979 viatgers.
L'empresa pública ha assegurat que desconeix ara com ara les causes que van originar el foc i ha iniciat un procés d'investigació per esclarir els fets.
REORGANITZACIÓ DE SERVEIS I AJUSTOS OPERATIUS
Amb l'objectiu d'optimitzar la capacitat disponible i minimitzar les afectacions als viatgers, Renfe ha reorganitzat la circulació de diversos serveis mitjançant trens en doble composició, agrupant determinades circulacions i ajustant els seus horaris de sortida.
Durant les primeres hores del matí, s'han executat les següents modificacions principals:
- L'AVE 3052 Barcelona-Madrid (5.40 hores) va circular acoblat al tren 3252, realitzant la seva sortida a les 5.50 hores.
- L'AVE 3061 Madrid-Barcelona (6.16 hores) va circular acoblat al tren 3063, sortint a les 6.27 hores.
- L'AVE 3060 Barcelona-Madrid (6.20 hores) va quedar integrat en la circulació del tren 3070, amb sortida a les 7.00 hores.
- L'AVE 3071 Madrid-Barcelona (6.57 hores) va circular acoblat al tren 3081, sortint a les 7.57 hores.
Per a la resta de la jornada, Renfe ha programat nous ajustos de sortida:
- L'AVE 3073 Madrid-Figueres (7.27 hores) ha sortit a les 8.27 hores.
- L'AVE 3102 Barcelona-Madrid (9.55 hores) té prevista la seva sortida a les 11.00 hores.
- L'AVE 3103 Madrid-Barcelona (10.27 hores) té prevista la seva sortida a les 11.27 hores.
- L'AVE 3130 Barcelona-Madrid (13.27 hores) té prevista la seva sortida a les 14.00 hores.
- L'AVE 3141 Madrid-Barcelona (13.57 hores) té prevista la seva sortida a les 14.57 hores.
- L'AVE 3152 Barcelona-Madrid (15.00 hores) té prevista la seva sortida a les 15.25 hores.
- L'AVE 3153 Madrid-Barcelona (15.27 hores) té prevista la seva sortida a les 16.27 hores.
- L'AVE 3161 Madrid-Barcelona (15.57 hores) té prevista la seva sortida a les 16.57 hores.
- L'AVE 3160 Barcelona-Madrid (16.25 hores) té prevista la seva sortida a les 17.25 hores.
- L'AVE 3172 Barcelona-Madrid (16.58 hores) té prevista la seva sortida a les 18.00 hores.
- L'AVE 3173 Madrid-Barcelona (17.27 hores) té prevista la seva sortida a les 18.27 hores.
- L'AVE 3181 Madrid-Figueres (17.57 hores) té prevista la seva sortida a les 18.57 hores.
- L'AVE 3180 Barcelona-Madrid (18.25 hores) té prevista la seva sortida a les 19.25 hores.
- L'AVE 3193 Madrid-Barcelona (19.34 hores) té prevista la seva sortida a les 20.30 hores.