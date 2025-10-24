Alstom inicia les últimes proves a fàbrica dels trens d'FGC per unir Barcelona i l'Aeroport

Illa rep el primer dels 10 trens elèctrics de la llançadora R-Aeroport
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (BARCELONA), 24 (EUROPA PRESS)
Alstom ha començat aquest divendres les últimes proves a la fàbrica que té a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) dels trens d'FGC que connectaran l'Aeroport de Barcelona amb el centre de la ciutat a partir de finals del 2026 o principis del 2027.
"Així serà més fàcil, més ràpid i més fiable arribar a l'Aeroport en transport públic", ha celebrat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita a la fàbrica per rebre el primer dels deu trens elèctrics que executaran el servei.
A l'acte també hi han assistit l'alcaldessa del municipi, Isabel García; la consellera de Territori, Habitatge i Transició Energètica de la Generalitat, Sílvia Paneque; el president d'FGC, Carles Ruiz, i el president d'Alstom a Espanya i Portugal, Leopoldo Maestu.
Així, l'empresa ha iniciat el que tècnicament es diuen proves dinàmiques a fàbrica, que consisteixen a fer circular els trens pels raïls de la planta de Santa Perpètua.
Es fan després de les comprovacions estàtiques i precedeixen les proves que els combois han de fer a les vies que utilitzaran en el seu dia a dia, que es fan a la xarxa ferroviària d'interès general i inclouen proves de tracció, frenat i telecomunicacions, entre moltes altres.
UN TREN CADA 15 MINUTS
La llançadora R-Aeroport preveu recórrer una nova infraestructura, actualment en construcció, de 22,7 quilòmetres de longitud, a més de nou parades: Sant Andreu, Sagrera, El Clot, Passeig de Gràcia, Sants, Bellvitge, El Prat, Aeroport T2 i Aeroport T1.
Amb una freqüència de pas de 15 minuts, el servei preveu trigar 20 minuts a fer el trajecte entre l'estació de Passeig de Gràcia i la Terminal 1, sent el primer tren a arribar fins a aquesta destinació, ja que els de Rodalies es queden a la Terminal 2.
"La prosperitat de Catalunya requereix un aeroport a l'alçada del segle XXI, i una xarxa ferroviària també a l'alçada del segle XXI. Avui es conjuguen tots dos reptes amb un nou pas endavant", ha defensat Illa.
Així mateix, ha recordat que els trens compten amb una inversió de 107 milions d'euros, a la qual s'han de sumar 70 milions de manteniment, i que FGC contractarà 70 maquinistes més per executar el servei.
CAPACITAT DE 656 VIATGERS
Els trens inclouran 20 pantalles panoràmiques dedicades a informació del tren i 9 més dedicades a informació aeroportuària, amb dades en temps real sobre les sortides i arribades dels vols.
Comptaran amb deu portes a cada costat, 202 seients i una capacitat total de 656 viatgers, i seran completament accessibles, sense graons d'accés des de l'andana.
Segons ha explicat Maestu, es tracta d'un servei innovador per a Catalunya que està pensat per als passatgers que es volen desplaçar de manera sostenible a l'Aeroport, i que està inspirat en els serveis que tenen ciutats com Roma (Itàlia) o Londres (Anglaterra).