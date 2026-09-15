Alsina (bonÀrea) diu que el "gran repte" de l'empresa és crear riquesa en el món rural

XEVI VILAREGUT - CÁMARA DE BARCELONA
BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller delegat i president de bonÀrea, Ramon Alsina, ha explicat que el "gran repte" de l'empresa és crear riquesa en el món rural perquè les persones del sector puguin treballar i prosperar, informa la Cambra de Barcelona en un comunicat aquest dimarts.
Alsina ha participat, juntament amb el president de la corporació, Josep Santacreu, i el president de l'ens a Osona (Barcelona), Josep Pujadas, en una sessió del Dinar Cambra Osona, que té l'objectiu de generar espais de reflexió i intercanvi entre empresaris.
L'empresari ha destacat que, si es crea riquesa en el món rural, es podrà fer arribar productes de qualitat i a un preu assequible a la resta de la població.
Santacreu ha valorat el paper de bonÀrea com un referent de "transformació reeixida del món rural", a més dels projectes socials de la companyia.
Per la seva banda, Pujadas ha destacat "els orígens de bonÀrea en la pagesia" i ha dit que aquesta essència es manté actualment.