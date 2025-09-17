Alphanet i Safetroop Technologies connecten les seves tecnologies per millorar la resposta policial

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
Les empreses catalanes Alphanet Solutions i Safetroop Technologies, especialitzades en solucions tecnològiques de seguretat ciutadana per als municipis, han anunciat una aliança estratègica per multiplicar la capacitat de resposta dels cossos policials.
Mitjançant la interconnexió dels seus dos ecosistemes tecnològics, AlphaDataManager i Connectpol, els agents de les zones connectades, en servei o no, rebran en temps real notificacions sobre incidències que pertanyen a la xarxa, informa Alphanet en un comunicat aquest dimecres.
Així mateix, la policia obtindrà informació immediata de l'activitat dels vehicles que tinguin un interès policial a la zona.
Integrat dins de qualsevol programari de policia local, autonòmica, nacional o internacional, Connectpol pot arribar a incrementar fins a un 80% el nombre d'efectius policials informats en pocs segons, segons Alphanet.
"Com que 4 de cada 5 agents d'una plantilla solen estar fora de servei a causa de l'alternança de torns, el fet de poder informar els policies en cas d'emergència amplia l'abast i la capacitat de resposta", ha apuntat la companyia.