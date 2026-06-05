Alonso-Cuevillas veu negatiu que les primàries a Barcelona plebiscitin sobre Puigdemont

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
L'advocat i candidat a alcaldable de Junts per Barcelona, Jaume Alonso-Cuevillas, ha dit aquest divendres que es donaria "un mal servei" al partit i al seu president, Carles Puigdemont, si les primàries a la capital catalana esdevenen un plebiscit sobre el líder postconvergent.
"Tots els qui ens presentem som puigdemontistes", ha dit en una entrevista del diari 'Ara' recollida per Europa Press, en la qual ha afegit que tots els candidats s'haurien de treure Puigdemont de la boca perquè no milita a Barcelona i, segons afirma, no hi participa ni farà costat a cap candidat.
Cuevillas haurà de competir amb el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí; la secretària primera de la Mesa del Parlament i diputada, Glòria Freixa, i la diputada al Congrés Pilar Calvo.
Ha expressat que el que li fa "por" és que tal com s'estan configurant les primàries, li sembla que seran un precongrés per a la futura governança del partit i que això és el que s'hauria d'evitar i ha apuntat que la direcció del partit no volia que es fes aquest procés.
Preguntat per si considera Aliança Catalana d'extrema dreta, ho ha afirmat i els ha pronosticat la mateixa corba que Ciutadans: "Pujarà molt i acabarà desapareixent d'aquí a un parell de legislatures".