Alonso (Cs) demana "trencar el mite" de l'impacte mediambiental del sector primari

BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -

El diputat de Cs Matías Alonso ha exigit "trencar el mite" de l'impacte mediambiental de l'activitat del sector primari, que carrega amb totes les culpes de la mala gestió governamental, en les seves paraules.

També ha acusat els grups parlamentaris d'"espolsar-se les responsabilitats i carregar-les a les espatlles d'agricultors i ramaders", durant la seva intervenció en la sessió del ple monogràfic sobre agricultura celebrat al Parlament aquest dijous.

Alonso ha sostingut que "els pagesos no demanen gaire", ja que veu en les seves reclamacions l'objectiu de treballar en condicions de competitivitat respecte a competidors de tercers països i la voluntat de guanyar-se la vida amb la seva activitat professional.

A parer seu, també demanen respecte i reconeixement per a la seva activitat com a sector primari: "No és demanar gaire, i s'ho mereixen", ha afegit.

Ha defensat que els polítics estan "obligats" a garantir que els pagesos puguin donar continuïtat a les seves explotacions: ha instat el Govern a adoptar com a seves les mesures que la cambra aprovi aquest dijous i als grups estar atents perquè no quedin en paper mullat.