Almunia rebutja l'autodeterminació i defensa l'amnistia perquè els "polítics dialoguin"

Critica que Netanyahu impedeix la fórmula de dos estats amb "tot el que ha estat a les seves mans"

BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -

L'ex-secretari general del PSOE i excomissari d'Economia de la UE, Joaquín Almunia, ha rebutjat aquest dilluns un hipotètic referèndum d'autodeterminació a Catalunya, si bé ha defensat la llei d'amnistia perquè "els líders polítics dialoguin en comptes d'insultar-se".

"L'autodeterminació no existeix en una democràcia. Ens autodeterminem els ciutadans quan votem els nostres representants, quan el Parlament elegeix el govern", ha dit en una entrevista de La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

"Tenen tot el dret del món de demanar-ho, però els altres tenim tot el dret del món de dir que 'no', a mi la consulta que m'agrada és la de convalidar una reforma de l'Estatut", ha dit.

REBUTJA UN MEDIADOR

Preguntat per la llei d'amnistia pactada pel PSOE amb Junts i ERC per la reelecció del president del Govern central, Pedro Sánchez, l'ha elogiada per fer que "els líders polítics dialoguin en comptes d'insultar-se sense seure a la taula".

Ha criticat la inclusió de la figura del mediador que reclamaven els independentistes en les negociacions: "No hi ha cap necessitat de ficar un mediador estranger en una decisió que serà el resultat d'una negociació política entre partits que estan aquí".

ELS EUA, ISRAEL I L'ARGENTINA

El també excomissari europeu s'ha referit a la recent victòria de Javier Milei en les eleccions presidencials de l'Argentina, sobre la qual cosa ha dit que "és per espantar-se molt de les coses que diu" en termes polítics i econòmics, que segons el seu parer portaran el país al desastre en mesos.

Preguntat pel conflicte entre Israel i Palestina, ha criticat que el president israelià, Benjamin Netanyahu, ha fet "tot el que ha estat a les seves mans, que ha sigut molt i de vegades molt tràgic, per fer inviable la fórmula dels dos estats".

També ha instat els membres de la UE a reforçar-la per defensar els seus interessos i valors "amb més capacitat i més determinació", també en vista de la possibilitat que Donald Trump torni a presidir els Estats Units.