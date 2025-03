Almirall redueix un 16% el consum d'aigua a Espanya el 2024 comparat amb la mitjana 2020-2022

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -

Almirall ha assegurat que el 2024 va reduir el seu consum d'aigua a Espanya en un 16% si es compara amb la mitjana de consum entre 2020 i 2022, informa en un comunicat aquest dijous.

Aquesta reducció forma part de l'estratègia Act4Impact 2030 de la farmacèutica, que com a objectiu pretén abordar de manera integral els desafiaments mediambientals.

Per assolir aquest objectiu, Almirall ha implementat solucions clau per a la reutilització i optimització del consum d'aigua, com l'ús del rebuig de la osmosis per al circuit de producció d'aigua industrial a la planta farmacèutica de Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

També s'han implantat mesures de reutilització de l'aigua al centre d'R+D de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), com la reutilització del rebuig de la planta de producció d'aigua purificada per a reg i contraincendis.

El 2024, també es van crear grups de treball multidisciplinaris als centres industrials i d'R+D amb l'objectiu d'identificar noves oportunitats de reducció del consum d'aigua.