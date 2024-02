Almirall perd 38,5 milions d'euros en 2023 però millora un 3,6% les seves vendes netes

Anuncia l'adquisició de la llicència d'un anticòs monoclonal de Novo Nordisk



MADRID, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

Almirall va registrar l'any 2023 pèrdues netes de 38,5 milions d'euros en contrast amb els guanys de 4,3 milions d'euros de 2022, segons ha informat aquest dilluns la companyia, que ha explicat que aquest resultat va ser conseqüència dels càrrecs per deterioració associats al valor comptable de l'antibiòtic oral per a l'acnè Seysara.

La biofarmacèutica va obtenir l'any 2023 unes vendes netes de 895 milions d'euros, un 3,6% més que l'any 2022, gràcies al bon comportament del negoci europeu de dermatologia.

El seu resultat brut d'explotació (Ebitda) va disminuir un 12,2%, fins als 174,1 milions d'euros, per les inversions per al llançament de nous productes i l'expansió d'altres ja engegats, així com per la menor contribució d'altres ingressos en comparació de l'exercici de 2022, en concret de les fites d'AstraZeneca i Covis, a més d'un marge brut lleugerament inferior i despeses operatives més elevades.

El resultat net normalitzat d'Almirall es va situar en 15,6 milions d'euros, un 53,4% menys que l'any 2022, i el marge brut va avançar un 1,5%, fins als 581,4 milions d'euros, representant el 65% de les vendes, enfront del 66,4% de l'exercici anterior.

La companyia ha explicat que el marge brut es va veure afectat per l'augment dels costos energètics i la inflació, que va impactar en els costos de compra de determinats materials.

La inversió d'Almirall en R+D va ser de 111 milions d'euros l'any 2023, un 12% de les vendes netes de l'any, i les despeses generals i d'administració es van situar en 422 milions d'euros, un 3% més, a causa del suport als recents i pròxims llançaments de diversos productes als Estats Units i a la implantació del seu fàrmac contra la psoriasis Ilumetri en nous països.

"2023 ha estat un any important per Almirall, durant el qual hem continuat consolidant la nostra posició de lideratge en dermatologia a Europa i hem avançat en el desenvolupament de productes innovadors amb un impacte tangible en la vida dels pacients", ha destacat el president i conseller delegat de la biofarmacèutica, Carlos Gallardo.

PREVISIONS PER 2024 I ACORD DE LLICÈNCIA AMB NOVO NORDISK

Respecte a 2024, la companyia preveu un creixement de les vendes netes d'un dígit alt i un Ebitda total d'entre 175 i 190 milions d'euros. "Confiem en la nostra capacitat per a continuar incrementant els nostres ingressos i consolidar la nostra posició en el sector de la dermatologia", ha subratllat Gallardo.

A més dels seus resultats, Almirall ha anunciat aquest dilluns un acord de llicència exclusiva amb Novo Nordisk sobre els drets de l'anticòs monoclonal NN-8828, que bloqueja la citoquina IL-21.

Segons l'acord, Almirall obté els drets mundials per desenvolupar i comercialitzar aquest anticòs monoclonal en determinades indicacions, incloses les malalties dermatológicas inflamatòries immunomediades.

La companyia espanyola assumirà el desenvolupament global de l'actiu per abordar malalties dermatològiques clau i la futura comercialització en aquestes indicacions. Novo Nordisk rebrà un pagament inicial, així com pagaments addicionals per fites comercials i de desenvolupament i 'royalties' escalonats en funció de les vendes mundials futures.'