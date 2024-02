Almirall obté la qualificació "A-" de CDP per la seva lluita contra el canvi climàtic

BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

La companyia farmacèutica Almirall ha rebut el reconeixement per part de CDP (Carbon Disclosure Project) per "la seva transparència i gestió de la petjada de carboni, a més de per les seves accions relacionades amb la lluita contra el canvi climàtic", informa l'empresa aquest dilluns en un comunicat.

Almirall ha obtingut una puntuació "A-, Lideratge" en la categoria Canvi Climàtic per segon any consecutiu, i una puntuació "B, Gestió" en Seguretat de l'Aigua, categoria en la qual la companyia ha participat per primera vegada.

"Aconseguir aquest reconeixement per la nostra lluita contra el canvi climàtic és una prova del nostre ferm compromís amb la protecció del medi ambient i la sostenibilitat en totes les nostres operacions i cadena de valor", ha assegurat el CEO d'Almirall, Carlos Gallardo.