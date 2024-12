Almirall celebra 80 anys reivindicant-se com un "referent internacional" en dermatologia mèdica

Illa diu que intenta governar "sense batzegades ni cops de volant" que despistin els empresaris

Almirall ha celebrat aquest dimecres el seu 80è aniversari reivindicant l'aposta dels darrers 10 anys per la inversió en innovació i desenvolupament en dermatologia mèdica, sector en què són "referents a nivell internacional", ha afirmat el president i CEO de la farmacèutica, Carlos Gallardo.

Ho ha dit durant un acte al centre de recerca de la companyia a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) davant el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcaldessa, Lourdes Borrell; el secretari d'estat de Ciència, Innovació i Universitats, Juan Cruz, i les conselleres de Salut i de Recerca de la Generalitat, Olga Pané i Núria Montserrat.

Gallardo ha destacat el caràcter familiar de la companyia i la inversió en innovació: "Els darrers 10 anys, Almirall ha invertit 1.000 milions d'euros en R+D en dermatologia mèdica, fins al 12% de la nostra xifra de negoci. Això equival al 10% de tota la inversió que es fa a l'Estat espanyol en el sector i el 35% dels quals es fa en salut".

Ha assenyalat el seu suport a les iniciatives de la Generalitat i del Govern central per impulsar la ciència i la salut, quelcom "fonamental per ser competitius i per atreure talent científic", tot i que ha demanat un entorn polític i legislatiu estables.

"En el context de competitivitat actual, el nostre deure és continuar construint sobre les sòlides bases del sector de les ciències de la salut i de la indústria farmacèutica a Catalunya, a Espanya i a Europa. Però només ho aconseguirem amb suport, amb un entorn polític i legislatiu favorable que el protegeixi i l'afavoreixi", ha valorat.

'THE HIVE'

Gallardo ha destacat el creixement de l'empresa en termes numèrics amb més de 2.000 treballadors arreu del món --1.200 a Espanya-- i ha celebrat la posada en marxa del projecte 'The Hive', una iniciativa de la companyia per a la col·laboració amb investigadors, acadèmics i empreses biotecnològiques.

Entre les companyies que participaran en el projecte hi ha ADmit Therapeutics, Microomics, ZeClinics i Centrient Pharmaceuticals, informa Almirall.

SALVADOR ILLA

Illa ha defensat que a Catalunya hi hagi moltes empreses que funcionin com ho fa Almirall i que generin prosperitat, però que alhora estiguin obertes al món, per la qual cosa ha defensat que el Govern impulsa un entorn predictible per als empresaris.

"El que podem i intentem fer des del Govern de Catalunya és afavorir que hi hagi molts 'almiralls', que puguin generar prosperitat en un entorn predictible, sense batzegades ni cops de volant que despistin els que esteu dirigint empreses, perquè és molt difícil fer-ho", ha dit.

"NO HI HA VERITATS ALTERNATIVES"

El president ha reivindicat la ciència, especialment davant els qui volen imposar veritats alternatives: "No hi ha veritats alternatives. Hi ha veritat i mentida, hi ha coses que són certes i coses que no ho són".

"Això cal dir-ho amb claredat i fins i tot amb certa vehemència. Perquè aplicant això en el món de la salut, genera desastres greus", i ha criticat que també passa en l'àmbit de les institucions i de la convivència pública.

JUAN CRUZ

El secretari d'estat Juan Cruz ha definit la companyia com un referent "no només en l'àmbit empresarial, sinó també en el científic", i ha destacat la seva aposta per la innovació.

"La decisió que el 13% de les vendes es dediqui a innovació és un risc, però és una aposta. I en aquesta aposta no estan sols, és una aposta clarament del país. Crec que enforteix el nostre país", ha dit.

LOURDES BORRELL

L'alcaldessa Borrell ha destacat l'arrelament de la companyia a Sant Feliu de Llobregat gràcies al seu centre de recerca, i ha definit l'empresa com un "exemple per a la ciutat".

"Vull reafirmar el compromís de l'Ajuntament i d'aquesta alcaldessa a acompanyar-vos en aquest camí per aconseguir una ciutat més forta, més sostenible i més preparada per als reptes del segle XXI", ha afegit.