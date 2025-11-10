Almirall augmenta les seves vendes un 12,8% fins al setembre impulsades pel negoci de dermatologia a Europa

La biofarmacèutica multiplica per més de cinc el seu benefici net, fins als 39,1 milions
BARCELONA/MADRID, 10 nov. (EUROPA PRESS) -
Almirall ha incrementat les seves vendes netes un 12,8% interanual en els nou primers mesos del 2025, fins als 820,7 milions d'euros, gràcies al creixement de la seva àrea de dermatologia, liderada per la cartera de biològics a Europa.
Així, la companyia biofarmacèutica ha multiplicat per més de cinc el seu benefici net, fins als 39,1 milions d'euros, respecte als 7,2 milions registrats en el mateix període de l'any anterior, segons ha informat aquest dilluns en un comunicat.
El conseller delegat i president d'Almirall, Carlos Gallardo, ha celebrat els "sòlids resultats obtinguts durant aquests primers mesos", i ha assegurat que volen continuar avançant en l'ambició de créixer de manera sostinguda.
El resultat brut d'explotació (ebitda) es va situar en 180,7 milions d'euros, amb un augment del 27,1% interanual, a causa de l'increment de les vendes en la cartera dermatològica i de la reducció de les despeses de venda, generals i administratius (SG&A) en el tercer trimestre, mantenint un marge brut del 64,9%.
En particular, les vendes de dermatologia a Europa van continuar mostrant un creixement de doble dígit, amb un augment del 24,5% interanual obtenint un total de 442,4 milions d'euros euro.
CARTERA DE TRACTAMENTS
Quant a les inversions, Almirall va destinar 102,4 milions d'euros a R+D en els primers nou mesos de l'any, la qual cosa representa el 12,5% de les seves vendes netes.
Aquesta inversió s'enfoca en el creixement de la seva cartera de tractaments, en què destaca l'inici de l'estudi de fase II d'un anticòs monoclonal i la previsió d'iniciar tres estudis addicionals de prova de concepte en els pròxims 9 a 12 mesos.
ES DISPARA EN BORSA
Després de presentar aquests resultats, Almirall s'ha disparat un 10% en l'obertura borsària i ha arribat a un preu d'uns 12,7 euros per títol, liderant les pujades en el Mercat Continu.
Des de començaments d'any, la farmacèutica assoleix, a més, una revaloració de més del 54%.
PREVISIONS PER AL 2025
"Ens complau confirmar les nostres previsions per al 2025, recolzades per aquests excel·lents resultats i la nostra inversió estratègica en l'expansió de mercat i la innovació", ha defensat Gallardo.
Així, les previsions de la companyia inclouen un creixement de les vendes netes de doble dígit, entre el 10% i el 13%, i un ebitda total d'entre 220 milions i 240 milions d'euros.