Almenar (Adif) no descarta hipòtesis davant del problema informàtic que ha tallat dues vegades Rodalies

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El director del gabinet de presidència, comunicació i relacions institucionals d'Adif, Salvador Almenar, ha expressat que no descarta "cap hipòtesi" davant del problema informàtic en el centre de control d'Adif a l'Estació de França (Barcelona) que ha tallat dues vegades Rodalies aquest dilluns.
Ha explicat que hi ha hagut una fallada en el sistema de comunicació del centre de control de l'Estació de França (Barcelona) que "ha obligat, per una qüestió de seguretat, a detenir els trens a estacions" i que s'estan investigant els seus motius, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Preguntat per si els motius poden ser els mateixos que van provocar els talls en el servei de la setmana passada, ha assenyalat que "en principi no", ja que atribueix aquests talls a conseqüències del temporal i d'afectacions a les infraestructures.