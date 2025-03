Almeida lamenta que l'independentisme "aconsegueixi per via de Sánchez el que no va aconseguir donant un cop d'estat"

MADRID 4 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentat aquest dimarts que l'independentisme "aconsegueixi per via de Pedro Sánchez el que no va aconseguir donant un cop d'estat a Catalunya".

Ha estat la reacció d'Almeida des del remodelat Hotel Palace després que el PSOE i Junts hagin registrat al Congrés una proposició de llei orgànica per a la delegació de competències a Catalunya en matèria d'immigració, que inclou la gestió per part de la Generalitat dels centres d'internament d'estrangers (CIE) o la devolució dels estrangers que tinguin prohibició d'entrada.

"En què consisteix una Catalunya independent i desconnectada de la resta d'Espanya? Consisteix en que tingui una hisenda pròpia i això li ho ha concedit Pedro Sánchez; consisteix en que tingui el control de les fronteres i això li ho ha concedit Pedro Sánchez. Són dos elements que qualifiquen el que és un estat propi", ha advertit.

Per Almeida, "la via Pedro Sánchez ha estat més eficaç per a l'independentisme que la via del cop d'estat del 2017", ha retret el primer edil madrileny.