Almeida critica que Catalunya pugui tenir un finançament "privilegiat" perquè Sánchez vol continuar a La Moncloa

MADRID, 18 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticat aquest dimarts que Catalunya pugui tenir un finançament "privilegiat" per l'objectiu del president del Govern central, Pedro Sánchez, de continuar al palau de La Moncloa.

Després que aquest cap de setmana el president del Govern central i secretari general del PSOE va afirmar que veu "factible" un finançament singular per a Catalunya, el regidor ha criticat que aquesta intenció respongui "simplement a un designi polític de continuar al palau de La Moncloa", segons ha traslladat en una entrevista a la Cadena Cope, recollida per Europa Press.

De la mateixa manera, ha criticat que el PSOE al·ludeixi a que els populars van cedir l'IRPF, cosa que es va fer "a totes les comunitats autònomes i no només a Catalunya".

"Això és una taula en la qual hi som tots, aleshores si n'hi ha un que s'asseu en una taula apart ja no hi ha multilateralitat. El que vostè no pot pretendre és que la multilateralitat sigui amb totes les comunitats autònomes menys amb Catalunya", ha retret.