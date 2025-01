Almeida creu que "no es donen les condicions" d'anar amb Junts en qüestions parlamentàries més enllà de les ordinàries

MADRID 30 gen. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, creu que "no es donen les condicions" d'anar amb Junts, el partit liderat per Carles Puigdemont, en qüestions parlamentàries més enllà de les ordinàries.

En el Foro ABC, amb l'alcaldessa de València, María José Català, Almeida ha contestat que a ell no l'"inquieta" que "en l'àmbit parlamentari, quan es tracti de mesures que beneficien els espanyols, Junts pugui votar amb el PP".

"Qüestions que van més enllà de l'àmbit parlamentari ordinari, del treball ordinari d'assumptes al Congrés dels Diputats crec que no es donen les condicions de cap manera amb un partit com Junts, amb un líder com Carles Puigdemont", ha resolt.