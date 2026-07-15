Alliberat al Marroc el periodista Ali Lmrabet tres dies després de la seva detenció a Tànger

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
MADRID 15 jul. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats del Marroc han allibertat aquest dimecres el periodista francomarroquí Ali Lmrabet, resident a Espanya, després de la seva detenció diumenge a Tànger per suposadament publicar "declaracions difamatòries i injurioses" contra alts càrrecs i institucions del país.
El procurador del Rei davant el Tribunal Correccional de Casablanca ha especificat que la Fiscalia ha decidit posar en llibertat Lmrabet després d'examinar l'expedient i les "experteses tècniques", després de prestar declaració a primera hora pels fets que se li imputen.
Així, ha detallat que la Fiscalia ha decidit prosseguir amb la investigació i decretar la llibertat del periodista, al qual li han tornat el material confiscat, inclosos dos ordinadors i un telèfon mòbil, segons ha recollit l'agència estatal marroquina de notícies, MAP.