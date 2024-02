Alimentaria&Hostelco impulsa més de 350 activitats en l'"edició més internacional"

Donarà un protagonisme especial al canal Horeca amb tres pavellons



BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

La fira d'alimentació, beguda, 'food service' i equipament hostaler Alimentaria&Hostelco impulsarà més de 350 activitats i experiències en l'"edició més internacional", que se celebrarà entre el 18 i el 21 de març al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

Així ho ha destacat el director general d'Alimentaria Exhibitions, Joan Antoni Valls, juntament amb el president d'Alimentaria, Antoni Llorenç, i el d'Hostelco, Pere Taberner, en una roda de premsa aquest dijous a Barcelona.

Gairebé un miler dels expositors --el 30% del total-- són estrangers, fonamentalment d'Itàlia i altres països europeus, si bé també ha assenyalat el "retorn del front asiàtic", amb el lideratge de la Xina i Tailàndia.

La trobada comptarà amb unes 3.200 empreses expositores, que ocuparan uns 100.000 metres quadrats nets: "Tindrem 42 quilòmetres de moqueta. Si algú vol córrer una marató dins el saló ho pot fer", ha fet broma Valls.

Ha defensat que la conjunció de tots dos salons constitueix una "oportunitat única" de diferenciació respecte als seus competidors internacionals, que veu encotillats.

"Estem molt contents de com pinta tot", ha celebrat el president d'Alimentaria, Antoni Llorenç, qui ha destacat que la trobada integra tots els actors de la cadena de valor.

THE ALIMENTARIA HUB

L'Alimentaria Hub reunirà uns 3.800 congressistes i 219 ponents al pavelló 5, el "centre neuràlgic" de trobades empresarials, innovació i coneixement.

Comprèn l'espai Innoval 2024, que mostrarà 300 novetats i premiarà 16 iniciatives per la seva inversió en R+D+I; el XIII Congrés Internacional de la Dieta Mediterrània i una zona interactiva.

I entre les ponències ja tradicionals, figuren les del cuiner i president d'ElBulliFoundation, Ferran Adrià; el nutricionista i creador de contingut Carlos Ríos i el quart tinent d'alcaldia de Barcelona, Jordi Valls.

HORECA HUB

Valls ha subratllat que la fira donarà un "especial protagonisme" al canal Horeca, amb tres espais diferenciats que reuniran més de 600 companyies: el relatiu a Restauració en Col·lectivitats (Pavelló 4), el Coffee Bakery & Pastry (Pavelló 7) i el The Horeca Hub Live Solutions (Pavelló 6), aquestes dues últimes novetats d'aquesta edició.

Aquest últim és un espai multidisciplinari i polivalent que reuneix cuina, innovacions i espais de 'networking', que Valls ha dit que han "hagut d'ampliar" davant la demanda del sector.

Aquesta iniciativa contempla la celebració de més de 150 iniciatives, com 'showcookings' i MasterClasses; debats i divulgació de coneixement; concursos i premis, i presentacions.

TABERNER i BALLARÍN

El president d'Hostelco, Pere Taberner, ha assenyalat com el principal repte del canal Horeca mostrar que "el sector pot ser atractiu per al talent" i utilitzar les noves tecnologies perquè els treballadors --textualment-- se sentin millor en un entorn de 'food service'.

Ha destacat que és un "sector importantíssim" per a l'economia espanyola, amb la creació de dos milions d'ocupacions a Espanya i una aportació del 7% del PIB.

La consultora i analista de tendències al canal Horeca, Eva Ballarín, ha avisat que aquest estiu "hi haurà molts hotels i restaurants que no podran dur a terme les seves operacions" per la falta de personal.

Ha insistit que la "preocupació" està en què passarà en la temporada 2030 i ha xifrat en uns 80.000 cambrers els que han abandonat el sector després de la pandèmia.

"Aquest país té la millor hostaleria del món, que s'ha de defensar. Només ho podem fer amb mans, amb persones", ha advertit, i ha demanat millorar en salaris, horaris i condicions de treball.

Ha destacat l'impacte del canvi climàtic en els productes que el sector necessita per desenvolupar la seva activitat i també l'entorn competitiu, que ha qualificat de "brutal".