Alimentaria&Hostelco exposarà solucions d'IA per a l'hostaleria en l'Horeca Hub

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El saló Alimentaria&Hostelco exposarà solucions de robòtica i intel·ligència artificial (IA) per a l'equipament hostaler a l'espai Robot Solutions de l'Horeca Hub, informa en un comunicat conjunt amb Fira de Barcelona aquest dilluns.

Alimentaria&Hostelco reunirà unes 3.200 empreses expositores, 900 internacionals, i uns 100.000 visitants professionals entre el 18 i el 21 de març al recinte Gran Via de Fira Barcelona, on ocuparà "la pràctica totalitat" de l'espai.

L'Institut Tecnològic Hoteler (ITH) crearà una reproducció de les zones d'un restaurant --magatzem, cuina i sala-- amb "innovadors prototips de robòtica industrial", com robots cambrers i netejadors connectats a solucions integrals.

L'empresa ICG presentarà el sistema multicanal Hiopos Solutions, que pot reconèixer el client i els seus gustos i preferències per "oferir-li el que desitja de manera més ràpida", a més de compartir dades amb el restaurant.

I Robottions presentarà màquines ja en ús adaptades per treballar en un establiment del canal Horeca, com carros intel·ligents per millorar l'eficiència logística en hotels o magatzems de restaurants.