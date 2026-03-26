Alimentaria+Hostelco 2026 tanca amb 109.600 visitants (+1,6%) l'edició més internacional

L'edició ha comptat amb la presència destacada d'empreses d'Europa, Llatinoamèrica i l'Amèrica del Nord
BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -
La fira de la indústria de l'alimentació Alimentaria+Hostelco ha tancat l'edició 2026 amb 109.600 visitants, un 25% dels quals internacionals i un 1,6% més d'assistents que en l'anterior, després de quatre jornades al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Aquesta xifra coincideix amb el 50è aniversari de l'esdeveniment, en el qual han destacat el sector Horeca (hotels, restaurants i cafès), l'exhibició de més de 300 productes innovadors i més de 3.300 empreses expositores, 1.200 provinents de 70 països diferents, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dijous.
En aquest sentit, les empreses internacionals participants han suposat un 30% més que l'anterior edició, el 2024, amb un augment del 40% més de superfície expositiva destinada a presència internacional.
Europa, amb Polònia com a país d'honor, juntament amb Llatinoamèrica i l'Amèrica del Nord, han concentrat bona part d'aquesta representació empresarial, en una edició en la qual s'han celebrat 14.500 reunions entre les firmes participants i els més de 2.700 compradors i importadors de 120 països convidats pel saló.
El president d'Alimentaria, Antoni Llorens, ha subratllat que aquestes xifres "demostren la solidesa del sector fins i tot en un context internacional tan complex com l'actual".
CANAL HORECA I INNOVACIÓ
Una de les àrees de més èxit d'aquesta edició ha estat la dedicada al canal Horeca que, en línia amb l'aposta estratègica del certamen pel 'foodservice' i l'hostaleria, ha crescut aquest any un 40% reunint més de 600 empreses del sector.
La gran participació de públic juntament amb el programa d'activitats i les innovacions presentades, reflecteixen per al president d'Hostelco, Pere Taberner, "el dinamisme i la capacitat de transformació tant de la indústria alimentària en el seu conjunt, com del sector Horeca en particular".
SOLUCIONS SALUDABLES I IA
El saló ha esdevingut un aparador de "propostes pioneres", especialment les que ofereixen al mercat solucions més saludables, amb menys impacte ambiental, i aplicacions d'intel·ligència artificial (IA) orientades a una nutrició cada vegada més personalitzada.
Fruit de la col·laboració d'Alimentaria+Hostelco amb la Fundació Banc dels Aliments, un centenar de voluntaris de l'ONG tenen previst recollir més de 20.000 quilos d'aliments i begudes donats per les empreses expositores.
PRIMER TRIMESTRE DE FIRA
En aquest primer trimestre, Fira també ha acollit esdeveniments amb altes xifres d'assistència, com l'Integrated Systems Europe (ISE), que va rebre al febrer 92.170 assistents, o el Mobile World Congress (MWC), amb 105.000 visitants al març.
La pròxima edició d'Alimentaria+Hostelco tindrà lloc del 20 al 23 de març del 2028, novament al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.