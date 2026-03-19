Alimentaria+Hostelco 2026 mostrarà projectes amb intel·ligència artificial

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)
El congrés Alimentaria+Hostelco 2026 prepara una edició que tornarà a estar marcada per la innovació en tota la cadena de valor, des del camp fins al supermercat, i els nous hàbits de consum i exhibirà projectes protagonitzats per la intel·ligència artificial (IA) enfocada al sector agroalimentari.
En una roda de premsa de presentació de la nova edició de l'esdeveniment, organitzat per Alimentaria Exhibitions, societat de Fira de Barcelona, i que se celebrarà del 23 al 26 de març al recinte Gran Via de l'Hospitalet de llobregat (Barcelona), el director general de l'entitat firal, Constantí Serrallonga, ha reivindicat els 50 anys del saló i la seva sinergia amb el sector, "adaptant-se als seus canvis i necessitats".
També hi han assistit el president d'Alimentaria, Antoni Llorens; el president d'Hostelco, Pere Taberner; la directora d'Alimentaria, Anna Canal; el president de la Federació Espanyola d'Indústries d'Alimentació i Begudes (FIAB), Ignacio Silva; i la directora d'Indústria Alimentària d'ICEX, Maria Naranjo.
UN IMPACTE DE 180 MILIONS
Aquesta edició, el saló ocuparà 100.000 m2 en set pavellons del recinte Gran Via, i reunirà més de 3.300 empreses, un miler provinent de 70 països, la qual cosa representa més del 30% del total, amb un gran pes de les companyies procedents d'Europa, Àsia i Llatinoamèrica.
Amb l'horitzó posat en l'accés a nous mercats i incentivar oportunitats comercials, els organitzadors han convidat 1.500 grans compradors i importadors de 100 països, a més de 1.200 compradors espanyols, i s'esperen més de 14.500 reunions de negocis.
L'organització ha avançat que s'espera un impacte econòmic de 180 milions d'euros a Barcelona, en línia amb edicions anteriors, i superar els 110.000 visitants, un 25% dels quals internacionals, especialment d'Europa, l'Amèrica del Nord i Llatinoamèrica.
INNOVACIÓ I IA
Novament, el congrés se centrarà en la innovació i presentarà algunes novetats en matèria d'IA, com una start-up que genera estratègies de nutrició personalitzades segons els objectius de l'usuari.
Altres novetats responen a reptes com l'aprofitament de l'aigua a les explotacions, l'ús eficient de fertilitzants o la reducció de sobres als restaurants.
SECTOR HORECA I PRODUCTORS ESPANYOLS
D'aquests, Pere Taberner ha detallat que aproximadament 50.000 "vindran motivats pel sector horeca", que comptarà amb 600 expositors i del qual ha destacat el dinamisme dels últims anys per la influència dels canvis d'hàbits de consum.
Per la seva banda, Anna Canal ha posat l'accent en la presència que tindran els productors espanyols al Pavelló 1 i ha assenyalat que molts compradors internacionals van al saló per descobrir les "riqueses" del país per després visitar-ne les diferents comunitats autònomes.
CONFLICTE A L'IRAN
Preguntat sobre si el conflicte a l'Iran pot tenir un impacte negatiu en l'esdeveniment, Antoni Llorens ha respost amb rotunditat: "Hem analitzat el nombre d'expositors que venien de països afectats pel conflicte i n'eren 7. És una xifra molt reduïda respecte als 3.300 totals".
No obstant això, ha afegit que hi ha compradors de Qatar o els Emirats Àrabs Units (EAU) que "tindran alguna dificultat més per desplaçar-se", tot i que confia que puguin trobar alternatives.
MERCOSUR
Fira de Barcelona indica que acords com els de la Unió Europea (UE) amb el Mercosur i l'Índia i el futur tractat amb Austràlia poden beneficiar les relacions amb actors importants d'aquestes regions.
De fet, l'acord amb el Mercosur protagonitzarà la II Cimera Agroalimentària de Barcelona, que tindrà lloc els pròxims dies 23 i 24 de març, dins l'Alimentaria+Hostelco, i que comptarà amb ministres d'Agricultura llatinoamericans i serà inaugurat pel ministre espanyol Luis Planas.