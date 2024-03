Alimentaria & Hostelco 2024 aspira a convertir Barcelona en la "capital de la innovació"

Es presenten aliments funcionals per beneficiar la salut



BARCELONA, 14 març (EUROPA PRESS) -

L'edició 2024 d'Alimentaria & Hostelco --que se celebra del 18 al 21 de març al recinte Gran Via de Fira de Barcelona-- aspira a convertir la ciutat en la "capital de la innovació alimentària".

Segons un comunicat d'aquest dijous del recinte firal, entre les innovacions de la indústria, "destaquen els aliments funcionals, dissenyats especialment per beneficiar la salut".

Es presentaran costelles enriquides amb omega 3, cerveses amb proteïnes i vitamines per després de l'esport, ginebra d'olives arbequines o ingredients contra la diabetis, entre altres productes.

Més enllà de la salut, el saló donarà a conèixer "nous sabors i formats per sorprendre el consumidor", com el Colacao en galeta i el Kit Kat per untar o com a cereal.

100.000 VISITANTS

El congrés ocuparà set pavellons del recinte firal que sumen prop de 100.000 metres quadrats i l'impacte econòmic previst és d'entre 180 i 200 milions d'euros.

Està previst que participin 3.200 expositors, dels quals 900 són estrangers, i que assisteixin al voltant de 100.000 visitants, dels quals el 25% són internacionals.