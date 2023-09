Alimentaria FoodTech 2023 torna amb "grans innovacions" en digitalització i sostenibilitat

Preveu 20.000 visitants i la presència de més de mil marques en el seu retorn després de cinc anys

BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

L'edició 2023 d'Alimentaria FoodTech mostrarà "grans innovacions" en digitalització i sostenibilitat per al sector agroalimentari cinc anys després de la seva última convocatòria, han explicat els organitzadors en una roda de premsa aquest dimecres.

La trobada triennal se celebrarà entre el 26 i el 29 de setembre al Pavelló 2 del recinte Gran Via de Fira de Barcelona, acollirà 362 expositors i més de mil marques i preveu reunir fins a 20.000 visitants.

El president d'Alimentaria FoodTech, Llucià Casellas, ha expressat "expectatives molt altes", ha destacat la transversalitat de la fira i ha defensat que --en les seves paraules-- la trobada no serà només per crear negoci, sinó per aportar coneixement.

El director d'Alimentària FoodTehc 2023, Ricardo Martínez, ha subratllat la participació de més de 80 compradors internacionals procedents d'una vintena de països, que l'organització ha convidat pel seu "alt potencial d'inversió".

El director general d'Amec, Joan Tristany, ha emfatitzat la "visió d'innovació extraordinària" del sector, el seu grau d'internacionalització i la seva diversificació.

Ha defensat que "està actiu, viu i creixent" després que el 2022 en la meitat de les empreses va augmentar la plantilla, i ho ha definit com una palanca per a la indústria d'alimentació i begudes.

MÈXIC, PAÍS CONVIDAT

Alimentaria FoodTech 2023 se centrarà a oferir solucions per a l'automatització, la digitalització, la sostenibilitat --amb especial atenció a la reducció de l'ús d'aigua, auge de les energies renovables i circularitat dels productes-- i higiene en els processos productius.

El 56% d'expositors estarà vinculat als processos de transformació; el 14% al 'packaging', la logística i l'emmagatzematge; el 12% a ingredients; el 7% a seguretat alimentària i el 2% a qüestions relacionades amb la cadena del fred.

Per primera vegada el saló compta amb un programa de país convidat, que ha recaigut en Mèxic pel seu volum de negoci, participació d'empreses en edicions anteriors i expectativa de negoci amb el país.

Estrenarà el FoodTech Innovarena, una àrea d'activitats dedicada a la innovació tecnològica que acollirà més de 70 activitats i dues sessions expositives perquè les start-ups captin inversions.

En aquest marc, es lliuraran els premis Innova i Emprende, que reconeixen els productes o serveis més innovadors dels expositors de la trobada i projectes creatius, respectivament.

I ha habilitat una zona d'exposició d'ingredients i productes alimentaris intermedis, Ingrenova, centrat en la producció de proteïnes alternatives i nous ingredients.