Alimentaria i Fiab renoven la seva col·laboració per a la pròxima edició del saló

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -

Alimentaria Exhibitions, societat de Fira de Barcelona, i la Federació Espanyola d'Indústries d'Alimentació i Begudes (Fiab) han renovat l'acord per impulsar la seva col·laboració en la pròxima edició del saló Alimentaria, que tindrà lloc del 23 al 26 de març del 2026 al recinte Gran Via de Fira Barcelona.

Així, totes dues parts estan dissenyant un "complet programa" d'activitats enfocades a visibilitzar la internacionalització, la innovació i la sostenibilitat de les indústries d'alimentació i begudes, segons ha informat aquest dimarts l'ens firal en un comunicat.

Així mateix, Alimentaria s'uneix a les iniciatives impulsades per Fiab per una comunicació responsable i en defensa de la reputació del sector, com és el cas de la iniciativa #SomosNutrisensatos.

En aquest sentit, l'acord pretén reafirmar "la voluntat de col·laboració i la feina que totes dues organitzacions han fet els últims 25 anys per consolidar i expandir el reconeixement mundial de la indústria espanyola d'alimentació i begudes".

La pròxima edició d'Alimentaria & Hostelco preveu 3.300 empreses expositores i 110.000 assistents del sector, un 25% internacionals, generant un impacte econòmic estimat en 180 milions d'euros.